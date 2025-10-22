高雄林園3幼兒園虐童！增1教保員「打屁股、胸口」　累計6人停職

▲高雄爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳，至少10名幼童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄林園郵局職場互助教保服務中心、中芸非營利幼兒園、林園非營利幼兒園傳出兒虐，市議員邱于軒日前接獲家長陳情，有幼童遭到教保員拍頭、禁止如廁、逼青蛙跳，甚至要求下跪道歉，出估至少有10名幼童受害。教育局日前介入調查，有5名教保員涉有不當行為被停職，昨（21）日教育局再公布1名教保員疑打幼童屁股、拿書本打胸口等不當對待情形，同樣予以停職處分，目前涉案人數累積6人。

幼兒園家長日前控訴，林園區3所教保服務機構發生兒虐，這3所幼兒園為同一負責人，園長謝冰雁自詡他的園所是濁水溪以南最好的幼兒園，吸引了大批家長爭相將孩子送進去就讀，沒想到竟是惡夢的開始。校內有員工多次目睹老師拉扯孩子身體、打孩子。

▲幼童回家會突然下跪，家長一問才知幼兒園竟教下跪道歉。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

家長也痛指，孩子突然會下跪道歉，一問才知道，如果在學校做錯事，不僅會被老師打，還會被帶進黑黑的小房間，造成孩童會情緒激動爆哭並有咬指甲情況。類似情況還有用戒尺恐嚇、捏臉頰打巴掌，初步至少10名幼童受害。

教育局介入調查後，先前已發現有5名教保服務人員涉有罰站過久、拍打頭部、捏臉、半蹲、禁止如廁及要求跑步等不當行為，已依法將5名涉案人員停職接受調查。

教育局指出，10月17日再新增1園所1名教保人員疑有打屁股至臀部鈍挫傷、隔著書本打胸口等不當對待情形，也立即予以停職，由專案小組進一步調查，以釐清受害幼兒人數及具體情節。

▲▼高雄再爆虐童！教育局會同勞工局前往幼兒園稽查。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

新增林園非營利幼兒園負責人同為謝冰雁，教育局強調，如違法對待幼兒情節屬實，將依法最重處新臺幣60萬元罰鍰，並解聘行為人且終身不得再於教保機構任職。同時，相關機構亦可能依情節輕重，面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分。