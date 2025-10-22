　
剛開園就虐兒！幼兒園被終止契約　兒遭師「胸口碎大石」母崩潰

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄林園郵局職場互助教保服務中心、中芸非營利幼兒園、林園非營利幼兒園傳出兒虐，這3所幼兒園都屬同一負責人謝冰雁所經營，目前共有6名教保員涉案被停職調查。離譜的是，其中「中芸非營利幼兒園」今年8月才開園就爆出體罰幼兒，還進用一名未具資格的教保員，高雄市非營利幼兒園審議會已決議終止委託契約。

幼兒園家長日前控訴，林園區3所教保服務機構發生兒虐，這3所幼兒園為同一負責人，園長謝冰雁自誇他的園所是濁水溪以南最好的幼兒園，吸引了大批家長爭相將孩子送進去就讀，沒想到竟是惡夢的開始。

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲林園郵局職場互助教保服務中心徼教保員拍幼兒頭部、罰站。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

教育局介入調查後，發現「林園郵局職場互助教保服務中心」主任行為違反幼兒教育及照顧法，有傷害兒童及少年之虞；另有2名教保員體罰幼兒，涉嫌拍打幼兒頭部、罰站、餐後跑步、青蛙跳，造成幼兒身心侵害。主任、2名教保員都陸續被予以停職處分。

「林園非營利幼兒園」也被查出體罰幼兒，打屁股、隔書本打胸口，教保員還對小朋友說：「這是胸口碎大石」，並恐嚇小朋友讓家長知道就會再打一次，讓媽媽聽到都心碎了，該名教保員也被停職接受調查。

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲負責人謝冰雁經營的3所幼兒園都傳出虐童。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

「中芸非營利幼兒園」則進用一名未具資格的教保服務人員，負責人、行為人分別被開罰6萬、3萬元；另有2名教保員涉嫌體罰幼兒，單手移動幼兒、捏臉頰、長時間法站、推倒、拉倒動作，造成幼兒身心侵害

高雄市非營利幼兒園審議會20日審議通過，愛與關懷教育發展協會受託負責人謝冰雁辦理的「中芸非營利幼兒園」，發生不當對待幼兒等違法事項，已嚴重影響幼兒及教保服務人員權益，決議依據非營利幼兒園實施辦法第31條第1項第3款規定，立即終止委託契約，並將依法報教育部公告。

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

教育局表示，甄選新承接法人期間，預計自11月1日起先行委由公立幼兒園代管，並加強督導營運團隊交接，提供必要輔導與支持，保障幼生權益。

教育局強調，林園區3所非營利幼兒園皆已全面加裝監視器，自10月13日至今持續由教保輔導團及榮譽督學每日進駐3園所督管其課程、幼兒照顧及經營管理等事務，全力輔導及支持園所渡過調查期及後續接管代管至新法人選出的期間，讓家長安心也讓幼生得以在安全的環境中學習成長。

