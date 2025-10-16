新竹縣青委走訪彰化　交流產業發展及青年事務經驗

▲新竹縣政府今(16)日辦理今年第一場外縣市青年交流活動。

圖、文／新竹縣教育局提供

提升青年委員多元視野，共創青年事務新樣貌！新竹縣政府今(16)日辦理今年第一場外縣市青年交流活動，由教育局局長楊郡慈率領青年諮詢委員們走訪彰化縣青年基地及2025台灣設計展，雙方攜手搭建青年公共事務交流平台，尋找合作契機。

教育局長楊郡慈表示，縣府積極推動青年參與公共事務，特別成立青年諮詢委員會，至今已進入第三屆。本屆共有16位來自不同專業領域且關注多元議題的青年委員，以及6名機關代表，加上正、副召集人及執行秘書，共計25名委員，任期自114年 1 月1日至115年12月31日。此次是第三屆委員首度的外縣市交流，期待透過政策對話與實地參訪，深化兩縣市青年事務經驗分享，為未來區域合作開啟新契機。

交流首站安排參訪「N型未來學院」，該場域最早可溯及至1745年的白沙書院，為彰化縣政府活化歷史建築轉型再利用空間，榮獲「2024年金點設計獎」及日本2024 Good Design Award雙獎肯定，創造青年共同學習、工作、創作的共聚基地，透過基地導覽讓竹縣青年更深入了解公部門打造品牌及輔助青年之歷程，同時兩縣市青年亦以「提升青年公共參與」為主軸，彼此分享在政策推動執行等不同做法，現場互動熱烈。

下午則參訪「2025 台灣設計展」兩大展區，包括中興莊眷村文創園區與彰化縣立美術館，實地感受彰化青年創意能量。從「人人百貨 NEXT-GEN Store」以「靈感選物店」、「探索青樂園」兩項展覽主題，邀請新世代設計師進駐，並對食、衣、住、行、育、樂等面向提出設計想像，到產業與設計融合的數個主題展，皆展現青年以創新思維結合地方文化、加速產業升級與推廣永續價值，也期望將相關經驗帶回新竹縣，推動青年創意與跨域合作。