社會 社會焦點 保障人權

詐團假冒一卡通行騙　短短10天173人遭騙872萬！刑事局預警

▲歹徒透過釣魚郵件盜取民眾信用卡個資盜刷，警方提出預警。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

▲歹徒透過釣魚郵件盜取民眾信用卡個資盜刷，警方提出預警。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事警察局23日發佈預警提醒民眾注意，今年10月10日起，出現大量假冒「一卡通 iPASS MONEY」的詐騙郵件與釣魚簡訊，短短10日內造成173件被害通報、金額累計約新台幣872萬元。隨著警方偵辦持續進行，發現詐團自10月21日起改以「悠遊付」名義，用相同手法持續行騙，已有多名民眾遭小額盜刷並陸續報案。

刑事局指出，詐騙集團假借「更新會員資料」、「消費回饋活動」等名義，寄送電子郵件或簡訊，引導民眾點入仿冒「一卡通」官網的釣魚網站，例如以亂數字母混雜網址的假連結（如：https://ipass-spayx.net/ipay/#/page/index、https://ipass-walletb.com/twpay/#/page/success），誘騙民眾輸入姓名、身分證號、密碼與電話號碼等個資，甚至要求輸入一次性驗證碼（OTP），再利用所獲資料進行盜刷。

▲歹徒透過釣魚郵件盜取民眾信用卡個資盜刷，警方提出預警。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

刑事局統計，案件雖多為小額交易，但累積金額可觀，其中單筆最高盜刷21筆、金額高達18萬3572元。警方目前已協助關閉多個假冒網站，但詐團仍不斷變換手法，改以「悠遊付」名義延續詐騙。

刑事局呼籲，公司企業若設有蒐集個資的伺服器，應加強資安防護與防火牆、防毒系統更新，以防止客戶資料外洩，讓詐團有機可乘。民眾也須注意，接收任何自稱官方的Email或簡訊時，務必仔細查驗網址真偽，切勿輕信短連結或不明網頁。若需更新帳號資料或查詢活動資訊，應主動登入官方網站或App查證，而非透過訊息連結進入。

▲歹徒透過釣魚郵件盜取民眾信用卡個資盜刷，警方提出預警。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

警方強調，官方在非購物或交易情境下，不會要求輸入OTP驗證碼，若遭要求提供驗證碼，應立即提高警覺，避免信用卡或帳戶被盜刷。如發現可疑交易或疑似遭詐，請盡速撥打165反詐騙專線或聯繫金融機構協助處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

一卡通悠遊付詐騙盜取各資刑事局

