入會費千元結局被騙上百萬　中年男收「火辣派對照」暈了

記者黃翊婷／綜合報導

中年男子阿強（化名）10月初透過臉書一則交友廣告，結識一名嘴巴特別甜的女網友，對方還傳來「派對」照片，讓他大開眼界，原以為只要繳交入會費1000元就有機會見面，沒想到最後竟然被騙了上百萬元，讓他氣憤直呼，「我居然為了一個不存在的美女花費上百萬，結果換來一場空！」

▲阿強想與正妹網友見面，最後被騙光上百萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起案例，阿強10月1日透過臉書看到一則交友廣告，內容不僅附上幾張性感清涼的照片，還搭配「想找人陪聊、認識有緣人」等字眼，他心想只是聊天而已，便加了該名女網友「菲菲」的LINE成為好友，菲菲說話親切、嘴巴特別甜，還說可以幫忙安排「特殊服務」。

阿強表示，菲菲聲稱她們那邊有會員制度，需要繳納1000元入會費才可以安排見面，當時他有點遲疑，菲菲就立刻傳來幾張「火辣派對」的照片，他一時衝動就按照指示匯款了，接著他被菲菲拉入另一個聊天群組，並由女專員「曉婭」接手，要求他前往特定網站註冊會員，並透過網站的儲值金進行交易。

阿強說，曉婭不斷強調她們是「安全交易平台」、「這是保證金制度，不會虧」，他誤信話術，陸續透過網銀轉帳、臨櫃匯款、寄現金包裹等方式儲值，一開始也真的有領到兩筆錢，但當他嘗試再度提領時，帳戶卻被凍結了，需要再匯款認證，「那時我已經投入不少錢了，再也停不下來」，結果錢一匯過去，不僅菲菲、曉婭全部人間蒸發，就連網站也登不上去了，他這才驚覺被騙，「我居然為了一個不存在的美女花費上百萬，結果換來一場空！」

警方提醒，這類型的詐騙通常會透過假網美介紹假經紀，再以加入會員可以見面、儲值金可以升值領回等話術，誘使受害者掏錢，等到得手一定金額之後，這些人就會立刻斷絕聯繫。

警方表示，網路交友若意圖透過支付儲值金或購買點數來進行性交易，必定是詐騙，民眾切勿輕信網路認識的陌生人，而且色情交易是違法行為，請勿嘗試，如果有任何詐騙疑慮，可以撥打165諮詢。