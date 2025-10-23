　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆紅3天出事！大園「璟都好夜市」竟是違法開張　網怒：雷到不行

璟都好夜市開幕湧入人潮，現場擠爆、交通打結，警方短短3天就開出115張罰單。

▲璟都好夜市開幕湧入人潮，現場擠爆、交通打結，警方短短3天就開出115張罰單。

圖文／鏡週刊

現場像跨年！桃園市大園區「璟都好夜市」在本月11日盛大開幕，打出「每週二、六營業」的口號，吸引超過百攤進駐，主打美食、遊戲、親子娛樂，一度被稱為「桃園最夯新夜市」；不過好景不長——夜市才營運短短3天（11、14、18日），就引發交通、違停滿街、居民抱怨連連的災情，甚至傳出該夜市是「違法開張」。

「璟都好夜市」位於桃園喜來登飯店與假日酒店之間，坐落在重要幹道大觀路上，平時車流就大，夜市開幕後更是塞到懷疑人生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方指出，光是3天營業，就在周邊取締了115件違規停車，民眾為搶攤位直接把機車停上人行道、汽車亂停紅線，造成周邊大觀路、圓航路交通幾乎癱瘓。

現場民眾無奈喊：「動線差點沒吐血 擠爛」、「人山人海都是人！動線亂到爆！ 想買杯飲料都要排10分鐘以上，後面的人還一直擠上來！」「排個碳烤雞排排了快40分鐘 無言????就只有買到這個 沒辦法花半小時再排一個 連走出去都要花時間擠出去～好可怕???? 」。

也因為人潮多到爆炸，現場多位民眾因發生推擠狀況，而爆發口角甚至肢體衝突，火藥味十足，民眾也邊逛邊抱怨「動線有夠亂」。

夜市竟未申請營業許可！據了解，璟都好夜市的地主為建商，將地租給代銷公司，由該公司召集攤販設攤，但至今仍未依規定向市府經發局提出設置申請。

桃園市經發局表示，依《桃園市攤販集中區管理自治條例》第4條第3項，未經許可擅自營業可罰5萬至10萬元，並可勒令停業。若仍繼續營業，將「按次重罰」。目前市府已介入調查，依法開罰中。

警方疲於奔命！大園警分局指出，夜市僅請義交協助交通疏導，警方雖未設固定崗位，但因人潮暴增，只能臨時派員控管現場。警方提醒，夜市周邊道路狹窄，請民眾遵守交通規則，勿違停搶位，以免被罰又掃興。

不少逛完的網友事後也在網路上表示：「去一次就不會想去了 100公尺走快10分鐘」、「爛到不行，停車完全沒指標就算了，進去人擠人，沒什麼吃的，排隊動線超亂，雷到一個不行，真的不要浪費時間 ..」、「這輩子第一次去夜市氣到只買杯飲料就走人 最爛夜市 沒有之一」、「那是建商要賣房搞的行銷夜市」；也有居民憂心：「這樣的亂象會不會變成每週固定困擾？」


更多鏡週刊報導
一年僅此一夜！苗栗「鬼門關夜市」400攤嗨翻天　空拍照曝光「萬頭攢動」
濕到懷疑人生！光復節連假慘變「雨假」　週末強風豪雨再爆發
別再打卡了！太魯閣堰塞湖危險區被當景點　「外國人也來看」警全英文苦勸

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒送急診！　
新台幣紙鈔大改版！5面額新設計「不放政治人物」納參考
閃兵重挫形象？PTT搖頭「躲一下就好」　3男星悄復出
快訊／台中衛生局曝28豬隻「流向3縣市」：共3425kg
豬瘟延燒「2檔股票漲了」　專家點名大讚：5年從70到140
司機學生互毆經過還原！疑逃票爆衝突　雙方互告傷害
桃園客運司機「暴摔學生滿臉血」！交通局將裁罰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

犯罪現場追真相！　透過螢幕也能靠指紋鑑識抓到嫌犯

非洲豬瘟「冷凍能撐1000天」酸鹼都不怕！　他揭台灣失守代價

船舶智慧檢查系統11/1上線　AI助攻船體檢查

搶！新聞雲14周年慶　超過1500份購物金連假限時快閃

老饕放心！萬巒豬腳老店照常賣　業者拍胸脯：庫存可撐45天

非洲豬瘟若全面爆發「經濟損失2千億」　陳駿季：強力管控廚餘

光復節連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風

鄉下買成藥「8顆170元」喊貴！藥師嘆：利潤只有10元

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

犯罪現場追真相！　透過螢幕也能靠指紋鑑識抓到嫌犯

非洲豬瘟「冷凍能撐1000天」酸鹼都不怕！　他揭台灣失守代價

船舶智慧檢查系統11/1上線　AI助攻船體檢查

搶！新聞雲14周年慶　超過1500份購物金連假限時快閃

老饕放心！萬巒豬腳老店照常賣　業者拍胸脯：庫存可撐45天

非洲豬瘟若全面爆發「經濟損失2千億」　陳駿季：強力管控廚餘

光復節連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風

鄉下買成藥「8顆170元」喊貴！藥師嘆：利潤只有10元

鄭麗文遭疑「親中」色彩濃　牛煦庭：選後觀其行給新主席時間證明

從輝達到微軟　他靠Earnings Call和2指標神抓買點

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

選對賽道輕鬆年賺25％！　史丹佛博士揭選股密碼

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒急診　北市衛生局將稽查

央行總裁楊金龍：外匯存底足夠多　會考慮增持黃金

日男告別「御宅族」喊變化很大：變瘦省錢...每天都很無聊

高速公路驚見「動物園雄獅逃出貨車」　路上閒晃後方駕駛嚇

勇士先發陣容還會有變動！開幕戰5人僅限「穆迪不在」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

生活熱門新聞

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

連假明登場！　「雨最大」地區曝

全國禁用餵豬　環境部：廚餘不再進豬場

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

豪大雨再2天！還有一波有感變冷

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

28頭「疫豬」流入大安肉品市場　市府急查流向

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

非洲豬瘟「會毀掉養豬產業」　醫曝恐怖途徑：只靠政府不夠

快訊／豬隻禁宰禁運「可能延長為15天」！農業部：要觀察潛伏期

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她笑曝始末

豬瘟來源？核酸序列與越南重組病毒株相似

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

更多熱門

相關新聞

恆合建設回應強調依法施工無黑心

恆合建設回應強調依法施工無黑心

鏡週刊22日爆料「建商岳父爆黑心／阻逃生通道、用易燃建材　黃國昌岳父建案爆違建爭議」，恆合建設正式聲明回應：「大安Money賦寓」本公司均依法辦理營建，並經主管機關消防檢查通過，依法取得使用執照，絕無違反公共安全、偷工減料等情事。

好味小姐斷片被尪做「夫妻的事」！遭炎上急道歉

好味小姐斷片被尪做「夫妻的事」！遭炎上急道歉

超辣戰袍挨轟不雅！曾莞婷回擊：裡面那件不叫內褲

超辣戰袍挨轟不雅！曾莞婷回擊：裡面那件不叫內褲

「明道條款」催眾偶像入伍

「明道條款」催眾偶像入伍

黃國昌岳父建案爆違建　用易燃建材、阻逃生通道

黃國昌岳父建案爆違建　用易燃建材、阻逃生通道

關鍵字：

璟都好夜市鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

小S全家包場大安區餐廳！

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面