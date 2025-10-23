爆紅3天出事！大園「璟都好夜市」竟是違法開張　網怒：雷到不行

▲璟都好夜市開幕湧入人潮，現場擠爆、交通打結，警方短短3天就開出115張罰單。

現場像跨年！桃園市大園區「璟都好夜市」在本月11日盛大開幕，打出「每週二、六營業」的口號，吸引超過百攤進駐，主打美食、遊戲、親子娛樂，一度被稱為「桃園最夯新夜市」；不過好景不長——夜市才營運短短3天（11、14、18日），就引發交通、違停滿街、居民抱怨連連的災情，甚至傳出該夜市是「違法開張」。

「璟都好夜市」位於桃園喜來登飯店與假日酒店之間，坐落在重要幹道大觀路上，平時車流就大，夜市開幕後更是塞到懷疑人生。

警方指出，光是3天營業，就在周邊取締了115件違規停車，民眾為搶攤位直接把機車停上人行道、汽車亂停紅線，造成周邊大觀路、圓航路交通幾乎癱瘓。

現場民眾無奈喊：「動線差點沒吐血 擠爛」、「人山人海都是人！動線亂到爆！ 想買杯飲料都要排10分鐘以上，後面的人還一直擠上來！」「排個碳烤雞排排了快40分鐘 無言????就只有買到這個 沒辦法花半小時再排一個 連走出去都要花時間擠出去～好可怕???? 」。

也因為人潮多到爆炸，現場多位民眾因發生推擠狀況，而爆發口角甚至肢體衝突，火藥味十足，民眾也邊逛邊抱怨「動線有夠亂」。

夜市竟未申請營業許可！據了解，璟都好夜市的地主為建商，將地租給代銷公司，由該公司召集攤販設攤，但至今仍未依規定向市府經發局提出設置申請。

桃園市經發局表示，依《桃園市攤販集中區管理自治條例》第4條第3項，未經許可擅自營業可罰5萬至10萬元，並可勒令停業。若仍繼續營業，將「按次重罰」。目前市府已介入調查，依法開罰中。

警方疲於奔命！大園警分局指出，夜市僅請義交協助交通疏導，警方雖未設固定崗位，但因人潮暴增，只能臨時派員控管現場。警方提醒，夜市周邊道路狹窄，請民眾遵守交通規則，勿違停搶位，以免被罰又掃興。

不少逛完的網友事後也在網路上表示：「去一次就不會想去了 100公尺走快10分鐘」、「爛到不行，停車完全沒指標就算了，進去人擠人，沒什麼吃的，排隊動線超亂，雷到一個不行，真的不要浪費時間 ..」、「這輩子第一次去夜市氣到只買杯飲料就走人 最爛夜市 沒有之一」、「那是建商要賣房搞的行銷夜市」；也有居民憂心：「這樣的亂象會不會變成每週固定困擾？」



