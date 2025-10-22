　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好味小姐斷片被尪硬做「夫妻的事」　網轟婚內性侵！遭炎上急道歉

好味小姐脆脆與剪輯師老公阿斷近日在Podcast上分享的內容引發爭議，遭網友炎上。（翻攝自好味小姐腦波弱臉書）

▲好味小姐脆脆與剪輯師老公阿斷近日在Podcast上分享的內容引發爭議，遭網友炎上。（翻攝自好味小姐腦波弱臉書）

圖文／鏡週刊

網紅「好味小姐」脆脆和老公「剪輯師阿斷」、攝影師「很煩」，時常透過YouTube影片和Podcast節目分享生活日常，未料他們最新一集Podcast上架後竟然被炎上！阿斷在節目中提到，某天脆脆喝到斷片後，他對她做了「夫妻間很健康的事」，但脆脆說完全沒印象，認為阿斷在騙她，而攝影師「很煩」則說這是「合法撿屍」。該片段在Threads上引發熱議，網友痛批這樣的行為已經構成「婚內性侵」，阿斷今（22日）上午急忙發聲道歉。

據報，脆脆、阿斷、很煩的Podcast節目《好味小姐開束縛我還你原形》，昨（21日）上架的最新一集內容，阿斷提到有次脆脆出門喝酒，回家後說自己頭很痛就斷片了。阿斷說自己在幫她換了衣服後，對她做了「夫妻間很健康的事」，還調侃脆脆那麼刺激還可以失去意識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過脆脆聽聞這段話則說自己完全不記得有發生過這件事，認為應該是因為她喝到斷片所以故意騙她，一旁的很煩還說阿斷此舉是「合法撿屍」，最後強調飲酒要適量。

然而這段內容在社群平台上引發爭議，不少人點名阿斷這樣的行為已經不是「合法撿屍」，而是「婚內性侵」，痛批他很噁心，並翻出《刑法》規定指出，在對方不能或不知抗拒的情況下為之性交者，已涉犯乘機性交罪，且配偶關係也適用，屬告訴乃論罪；不過另一方面也有粉絲聲援，認為夫妻間認為沒什麼，外人何必大驚小怪。

阿斷今上午在Threads發文回應表示：「關於脆脆喝醉的部分，當天沒發生任何事啦」，他說在節目裡是希望以輕鬆的方式分享自己的生活經驗和心得，輕忽了部分議題是需要嚴謹、認真的方式討論，因此在言詞上過於輕率，「造成大家的誤解或不舒服，我們感到很抱歉，也謝謝大家給我們的建議與指教」。

阿斷也說，相關片段已經刪除了，很抱歉造成大家困擾，未來在相關議題上會更謹慎對待。

只不過仍有不少網友對於這樣的「道歉」並不埋單，認為阿斷是用開玩笑的語氣來包裝聲明，還試圖放貓咪的照片淡化嚴重性，直指他沒有認知到合意性交的重要性，也沒有說明自己做錯了什麼、非常敷衍，「你們錄音講了一次，剪podcast 你自己又聽了一次，這樣你還覺得把這件事上傳上去是ok的，到底在想啥？」「這件事真的很嚴重，是犯罪行為，無論實際發生與否，按照Podcast內容可能會吃上官司」。

但也有人反批指責的網友是「聖母」，縱使該段發言有不妥之處，但上升到婚內性侵過於斷章取義，且脆脆聽完之後的笑聲聽起來沒有不高興，也同意把內容放在節目裡，如果她真的有不受尊重的感覺，也不該是「網友代替脆脆覺得被冒犯」「應該發文公開道歉」；另外也有人給予鼓勵：「有些人不必太過於落井下石，大家都是人、沒有人是全人，走路總是會不小心跌倒，希望大家都可以更良善，而不是去把這些善良的人逼瘋」。

  • 《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
  • 若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
坤達涉閃兵急返台！《玩很大》少一咖怎麼辦？　吳宗憲親曝後續規劃
幼兒園掛「台積電、醫生」榜單！網熱議「贏在起跑點」　網紅校友證實：一直都這樣
「我可能比你色」琵琶女神卻反咬5性騷　對話紀錄曝光打臉！多米多羅逆轉勝訴免賠了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付
快訊／生技美魔女竊密爆案外案　調查局組長被帶走
日本發生規模5.1地震！　最大震度4
網紅婉晴證實媽逝世後首露面！　嘆太信人遭出賣
快訊／7縣市豪大雨特報！　4地紅色警戒
大雨狂炸！5座墓碑崩落天坑　棺材出土畫面曝
快訊／新壽同意放手T17、T18　蔣萬安18:00出面回應
快訊／乾杯宣布停售豬五花　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

快訊／文化大學明天持續遠距教學　行政人員居家上班

陽明山土石流「休旅車被沖下山」她嚇：朝我們撞！網怒喊蔣不聽

好味小姐斷片被尪硬做「夫妻的事」　網轟婚內性侵！遭炎上急道歉

快訊／7縣市豪大雨特報！4地紅色警戒　下到明早

吃全素！他找5家餐廳「新人1句話傻眼」　網吵翻：不想麻煩人

快訊／老乾杯這品項改用荷蘭培根　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃

非洲豬瘟入侵警戒升　雲林教育處調整校園營養午餐供應原則

優渥設計以愛築室　為臺北少年觀護所打造溫馨輔導空間

非洲豬瘟到底多可怕？毒理專家嘆：老實說「你不是豬你不懂」

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

快訊／文化大學明天持續遠距教學　行政人員居家上班

陽明山土石流「休旅車被沖下山」她嚇：朝我們撞！網怒喊蔣不聽

好味小姐斷片被尪硬做「夫妻的事」　網轟婚內性侵！遭炎上急道歉

快訊／7縣市豪大雨特報！4地紅色警戒　下到明早

吃全素！他找5家餐廳「新人1句話傻眼」　網吵翻：不想麻煩人

快訊／老乾杯這品項改用荷蘭培根　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃

非洲豬瘟入侵警戒升　雲林教育處調整校園營養午餐供應原則

優渥設計以愛築室　為臺北少年觀護所打造溫馨輔導空間

非洲豬瘟到底多可怕？毒理專家嘆：老實說「你不是豬你不懂」

快訊／盡快約新壽談合意解約！　蔣萬安：與輝達溝通最新狀況

5歲女童失蹤　日警驚見「屍體藏家中冷凍庫」！無業母被捕

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清賴當年一句話　打臉今天的農業部

失智症治療不只藥物　耕莘推「整合模式」玩遊戲兼健腦

【廣編】南京東路老透天蛻變！都更典範「富品．南京」22層地標登場

屏東檢警攜手強化蒐證力　迎接國民法官法擴大適用新挑戰

數千隻「粉紅膠狀生物」沖上海灘！　美專家一看驚呼：很罕見

relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

江坤宇還原三呎線判決當下　對方感覺已放棄：他跳得很遠

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

【豪雨狂襲！】外雙溪水位暴漲成「黃河」

生活熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她笑曝始末

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

台男星「因4字」閃兵！陳柏霖老粉：拒看了

快訊／國內疑爆重大動物傳染病　農業部10:00緊急記者會說明

剛開園就爆虐兒！高雄幼兒園遭終止契約

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

更多熱門

相關新聞

超辣戰袍挨轟不雅！曾莞婷回擊：裡面那件不叫內褲

超辣戰袍挨轟不雅！曾莞婷回擊：裡面那件不叫內褲

本月18日第60屆金鐘獎紅毯上，女星曾莞婷一襲真空透視禮服辣翻全場，卻也引來酸民批評「不雅觀」。對此，曾莞婷今（22日）正面回擊，「裡面那件是一體成型的body 不叫內褲」，並強調她覺得這樣的自己很美，「無謂別人的眼光活出自己的樣子，是我接下來的人生態度」。

「明道條款」催眾偶像入伍

「明道條款」催眾偶像入伍

黃國昌岳父建案爆違建　用易燃建材、阻逃生通道

黃國昌岳父建案爆違建　用易燃建材、阻逃生通道

李洋去函44個亞奧運單項協會　改革方案曝光

李洋去函44個亞奧運單項協會　改革方案曝光

伊朗高官女兒婚宴免戴頭巾　遭罵雙標

伊朗高官女兒婚宴免戴頭巾　遭罵雙標

關鍵字：

好味小姐鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

表面溫和實則非常固執三大星座！

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

安心亞親揭和阿Ken真實關係

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面