好味小姐斷片被尪硬做「夫妻的事」　網轟婚內性侵！遭炎上急道歉

▲好味小姐脆脆與剪輯師老公阿斷近日在Podcast上分享的內容引發爭議，遭網友炎上。（翻攝自好味小姐腦波弱臉書）

圖文／鏡週刊

網紅「好味小姐」脆脆和老公「剪輯師阿斷」、攝影師「很煩」，時常透過YouTube影片和Podcast節目分享生活日常，未料他們最新一集Podcast上架後竟然被炎上！阿斷在節目中提到，某天脆脆喝到斷片後，他對她做了「夫妻間很健康的事」，但脆脆說完全沒印象，認為阿斷在騙她，而攝影師「很煩」則說這是「合法撿屍」。該片段在Threads上引發熱議，網友痛批這樣的行為已經構成「婚內性侵」，阿斷今（22日）上午急忙發聲道歉。

據報，脆脆、阿斷、很煩的Podcast節目《好味小姐開束縛我還你原形》，昨（21日）上架的最新一集內容，阿斷提到有次脆脆出門喝酒，回家後說自己頭很痛就斷片了。阿斷說自己在幫她換了衣服後，對她做了「夫妻間很健康的事」，還調侃脆脆那麼刺激還可以失去意識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過脆脆聽聞這段話則說自己完全不記得有發生過這件事，認為應該是因為她喝到斷片所以故意騙她，一旁的很煩還說阿斷此舉是「合法撿屍」，最後強調飲酒要適量。

然而這段內容在社群平台上引發爭議，不少人點名阿斷這樣的行為已經不是「合法撿屍」，而是「婚內性侵」，痛批他很噁心，並翻出《刑法》規定指出，在對方不能或不知抗拒的情況下為之性交者，已涉犯乘機性交罪，且配偶關係也適用，屬告訴乃論罪；不過另一方面也有粉絲聲援，認為夫妻間認為沒什麼，外人何必大驚小怪。

阿斷今上午在Threads發文回應表示：「關於脆脆喝醉的部分，當天沒發生任何事啦」，他說在節目裡是希望以輕鬆的方式分享自己的生活經驗和心得，輕忽了部分議題是需要嚴謹、認真的方式討論，因此在言詞上過於輕率，「造成大家的誤解或不舒服，我們感到很抱歉，也謝謝大家給我們的建議與指教」。

阿斷也說，相關片段已經刪除了，很抱歉造成大家困擾，未來在相關議題上會更謹慎對待。

只不過仍有不少網友對於這樣的「道歉」並不埋單，認為阿斷是用開玩笑的語氣來包裝聲明，還試圖放貓咪的照片淡化嚴重性，直指他沒有認知到合意性交的重要性，也沒有說明自己做錯了什麼、非常敷衍，「你們錄音講了一次，剪podcast 你自己又聽了一次，這樣你還覺得把這件事上傳上去是ok的，到底在想啥？」「這件事真的很嚴重，是犯罪行為，無論實際發生與否，按照Podcast內容可能會吃上官司」。

但也有人反批指責的網友是「聖母」，縱使該段發言有不妥之處，但上升到婚內性侵過於斷章取義，且脆脆聽完之後的笑聲聽起來沒有不高興，也同意把內容放在節目裡，如果她真的有不受尊重的感覺，也不該是「網友代替脆脆覺得被冒犯」「應該發文公開道歉」；另外也有人給予鼓勵：「有些人不必太過於落井下石，大家都是人、沒有人是全人，走路總是會不小心跌倒，希望大家都可以更良善，而不是去把這些善良的人逼瘋」。

《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

坤達涉閃兵急返台！《玩很大》少一咖怎麼辦？ 吳宗憲親曝後續規劃

幼兒園掛「台積電、醫生」榜單！網熱議「贏在起跑點」 網紅校友證實：一直都這樣

「我可能比你色」琵琶女神卻反咬5性騷 對話紀錄曝光打臉！多米多羅逆轉勝訴免賠了