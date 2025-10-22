　
BMI加嚴「45以上免兵役」　鄉民笑了：閃兵集團跟BMI有關嗎？

▲妥善的處理肥胖音子，肥胖的問題才能真的解決。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

▲肥胖示意圖。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人閃兵案不斷延燒，新北檢21日發動第三波拘提行動，陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達、以及棒棒堂小杰都涉案。對此，內政部役政司長沈哲芳22表示，未來會加嚴BMI標準，血壓問題則要達到心臟或器官有實質病變才達免役體位，且必須住院檢查。

沈哲芳表示，BMI標準，大致定案15至45以內都要服役，但仍要進一步協商研議，而以前扁平足168度就免役，只是不適合當常備兵，但可以當替代役。另外，如果平常血壓正常，徵兵檢查前血壓突竄高，就會要求住院，檢查是否有刻意吃藥等狀況。

根據BMI計算方式，是以體重除以身高的平方，也就是1.75公尺高的男生，體重需要137.8公斤，BMI才會達到45，進而免兵役。

網友看完紛紛留言，「BMI35真的太寬鬆了」、「45是怎樣? 拜天公喔」、「都用高血壓閃的，和BMI關係？」「35以上肥宅天天操3000，士官長想到就頭痛」、「35進去操都要擔心生命安全了」、「因為BMI驗退的，每年或隔幾年就突襲檢查一次吧」、「就是肥胖才更要去當兵吧」、「笑死，這些逃的都跟BMI無關欸」、「統神最胖時都沒有45吧」、「蛇丸BMI最高46.9」。

10/21 全台詐欺最新數據

