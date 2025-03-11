台人移民中國「被剝奪權利還要當兵」！媒體人：破政府邏輯貓屁不通

▲涉中役男是否應服兵役政策引發爭議。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國防部規劃針對志願役考生增列「未具雙重國籍切結書」，至於義務役，國防部10日表示，擁有中國身分證的台灣役男仍須服兵役。對此，資深媒體人王尚智痛批，這種做法剝奪了移民者的權利，卻仍要求他們盡義務，「真是混亂又低劣，政治邏輯貓屁不通的破政府。」

王尚智今（11日）在臉書發文指出，國人擁有中國身分證後就視為移民大陸，必須註銷台灣身份證、健保卡，但政府還要求服兵役，「剝奪權利，還要人家盡義務，不是主張兩國論嗎，結果死命要外國人當兵？真是混亂又低劣，政治邏輯貓屁不通的破政府，就是怕兵不夠，老美KPI沒達標。」

貼文一出，不少網友紛紛認同表示「如果我拿了大陸身分證，還會回台當兵? 除非我嗑了藥或得了精神病」、「根本是精神錯亂的一群人，哪還有什麼邏輯可言」、「自己的國家自己救，平時喊得義正詞嚴，還要拿敵國證照的人民幫你打仗，丟不丟臉」、「原來我們可以發兵役通知給非本國人」、「兵不夠就亂抓兵」。

針對兵役政策，國防部長顧立雄解釋，根據現行法規，台灣人民有其應盡的責任與義務，即便擁有中國身分證的台灣役男也不例外，但這些役男在服役期間會進行考核管制及在營生活、言行輔導，並且不會讓他們從事機敏性工作，以防止潛在的風險。

至於媒體質疑這一政策是否會導致叛國行為，顧立雄表示，國防部會進行必要的輔導和考核，以確保安全，這是「兩岸人民關係條例」明文規定的，國防部有責任執行相關規範。