義務役1年兵由政府提繳6%退休金　國防部預告修法

▲義務役明年起恢復1年役期，每月將提繳6％退休金，累積職涯所得。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

總統蔡英文去年底宣布義務役恢復1年，稱將提高薪資、銜接勞工退休制度。國防部26日預告「義務役服役期間提繳退休金條例」訂定草案，政府將依役男薪水按月提繳6%退休金，累積職涯退休所得，退伍後再依各職域適用法令辦理制度銜接。

草案明定，「義務役服役期間提繳退休金條例」適用於2005年1月1日以後出生的役男，包括依「兵役法」服義務役的預備軍官、士官及常備兵役現役者，以及依「替代役實施條例」服替代役者。

其中，預備軍官、士官及常備兵役現役者由國防部主辦提繳退休金事務，替代役則由內政部主辦。役男服役期間，每月薪額（俸）及加給總額，依勞工退休金月提繳分級表規定，按月提繳6%退休金，儲存於勞保局設立的勞工退休金個人專戶。

國防部指出，草案訂定是配合2024年1月1日起恢復1年役期義務役，自27日預告起14天內，若有任何意見或修正建議者，可以書面向國防部陳述意見，該條例明年1月1日起施行。

草案說明，配合此次役期調整並兼顧公平性，視國民服義務役期間為個人職涯的一部分，由政府為役男提繳退休金，累積其職涯退休所得。

另外，考量各職域退撫制度有恩給制、確定提撥制及確定給付制3種，適用法令不同，因此待役男退役後，期間提繳退休金或年資銜接各職域退休制度規定，依各職域適用退撫法令辦理。