忙著打鼓？　綠委轟非洲豬瘟「台中推拖拉釀大禍」：拖10天才採檢

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

台中市梧棲養豬場傳出有死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，引發社會討論，農業部緊啟動應變作為，並宣布今（22日）起全國豬隻禁運禁宰5天，圍堵疫病流竄。綠委林楚茵質疑，早在10月10日台中就爆發多隻豬隻死亡，但10月17日盧秀燕還在開心打鼓，拖到10月20日死亡一百多頭豬，台中市政府動保處才通報農業部。綠委吳思瑤也痛批，拖了10天才採檢，這符合作業程序嗎？台中市「該做的都做了」，盧市長到底做了什麼？

林楚茵表示，台灣豬好不容易口蹄疫拔針又成功圍堵「非洲豬瘟」，豬肉出口全世界的光景才一年半，台中竟然出現破口？面對非洲豬瘟防疫可能破功，她要問台中市長盧秀燕有沒有隱匿、拖延？

林楚茵指出，早在10月10日台中就爆發多隻豬隻死亡，10月17日盧秀燕還在開心打鼓，拖到10月20日死亡一百多頭豬，台中市政府動保處才通報農業部，直到10月21日檢體才送到農業部檢驗所，台中市政府若不想「隱匿」，就是螺絲鬆了不在乎防疫。

林楚茵也說，她要質問藍白立委，面對台中出現非洲豬瘟破口，你們不用道歉嗎？年初審查中央預算時，民進黨立委喊破喉嚨請求「不要亂刪預算」，尤其是農業部媒宣費、業務費、防疫經費，農業部甚至重申媒宣費多用於「非洲豬瘟防疫宣導」，結果藍白照砍不誤，統刪了農業部動植物防檢署一般事務費10%及媒宣費60%，甚至更企圖刪農業部業務費到僅剩「1元」。

「預防勝於治療，沒有宣傳如何讓豬農與民眾一起來防疫？」林楚茵強調，媒宣費能強化邊境管制、確保豬農知道危險性和通報流程 ，如今防疫出現破口，豬農倒楣、全民受害，結果國民黨出來開記者會說「不要抓戰犯」，直接幫盧秀燕模糊焦點，藍白亂刪預算和台中市政府的怠慢，防疫面臨破功，國民黨就是最大的戰犯！

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／立委林楚茵國會辦公室提供）

吳思瑤則說，好不容易，台灣成為亞洲唯一「三大豬瘟非疫國」，全國超過24年的努力，卻在台中破功了。死了117頭豬，拖了10天才採檢，這符合作業程序嗎？台中市「該做的都做了」，盧市長到底做了什麼？

吳思瑤指出，台中10天推拖拉釀大禍，中央1天補破網快動作，防堵疫情拖不得，農委會一天內快速成立前進應變所，進駐台中指揮，行政院也啟動緊急應變措施，全面因應。

吳思瑤也感嘆，中央忙著協助地方應變善後，但急著甩鍋帶風向的操作已經開始，「賴給清德」又來了，齊心協力搶救疫情，很難嗎？

▼台中通報疑似非洲豬瘟案例，農業部啟動緊急防疫應變作為。（圖／翻攝自Facebook／農業部）