優渥設計以愛築室　為臺北少年觀護所打造溫馨輔導空間

▲優渥設計為臺北少年觀護所打造溫馨空間，左起歐德副總經理劉妙萍、顧問黃振煥、少觀所所長簡永池、優渥協理鄭淑慧、優渥設計師林善文。

圖、文／歐德集團提供

歐德集團旗下品牌優渥設計延續「百閱計畫」的公益精神，攜手公部門改善教育與輔導環境，捐贈臺北少年觀護所系統家具、實木傢俱及orderfloor超耐磨木地板，讓老舊的輔導諮商室煥然一新，為青少年打造安全、溫暖的成長場域。

臺北少年觀護所成立逾五十年，長期致力於輔導與矯治教育，但因設備老舊影響輔導品質。此次改造由優渥設計秉持「以設計溫暖人心」理念，結合柔和光線與自然色調，打造兼具療癒與功能的空間，並以環保、無毒建材呼應歐德集團的綠色理念。

促成合作的銘傳大學林士欽教授表示：「以往多為少觀所提供法律諮商，此次能協助改善環境，讓愛留下更長遠的影響，十分有意義。」負責設計的林善文設計師指出，空間設計不僅是修繕，更是一場心靈的重建，期盼讓少年在溫暖氛圍中感受被理解與支持的力量。

臺北少年觀護所所長簡永池感謝歐德集團的投入：「新的諮商空間讓少年能沉澱情緒、安心表達，輔導師生的陪伴更具力量，幫助他們找到重新出發的勇氣。」歐德集團顧問黃振煥則表示：「有愛無礙，愛化解礙，這次改造不只是空間的更新，更是愛與希望的延伸，讓每個孩子都能在光裡重新看見未來。」