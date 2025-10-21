陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

▲《新華字典》在「玩」字的例子出現「玩女性」的不適當用法。（圖／翻攝長江雲新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

武漢市民張女士近日向媒體投訴稱，自己在輔導孩子查閱新版《新華字典》時，意外發現「玩」字例句中出現「戲弄：玩女性」的表述，讓自己不知該如何向孩子解釋，引起極大困擾。這位家長還質疑，該用例帶有明顯性別歧視與不當導向，不應出現在兒童啟蒙工具書中。

《長江雲新聞》報導，10月16日，武漢市民張女士向媒體投訴稱，在輔導孩子使用學校要求購買的《新華字典》過程中，發現了令人不適的內容，孩子甚至問道，媽媽，「玩」女性是什麼意思？

張女士表示，新學期開學後，按照老師的要求，一年級的孩子購買一本第12版《新華字典》用於學習查閱，然而，孩子在查詢翻閱中，發現在「玩」字的釋義條目下，除了「耍弄」、「觀賞」等常見解釋外，竟赫然列著一條示例，「戲弄：玩女性」。

張女士指出，《新華字典》長期作為學生學習工具，其例句具示範性與導向性，這樣的用法容易讓兒童形成錯誤認知，「解釋戲弄之義時，明明可用玩弄人心等中性例句，卻使用物化女性的詞組，實在不妥。」

對此，部分網友認為辭典記錄語言現象屬中立，例句出現負面用法或可理解；但也有網友認為，面向兒童與青少年的版本應更加審慎，應避免將帶有性別偏見的詞語用作教學示例。

大陸中南民族大學語言文化教育系副主任高逢亮強調，辭書應兼顧語言真實性與教育導向性，「雖然此用法語言上無誤，但對青少年心理有潛在影響，應以更中性例句取代，或設置警示標示提醒避免使用。」