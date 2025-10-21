幼兒園掛「台積電、醫生」神榜單！一票吵翻　釣出網紅校友

▲南投一家幼兒園外掛著許多紅布條，上面列了許多畢業生的後續成績，引發網友熱議。（翻攝自Google Maps）

文／鏡週刊

讓孩子贏在起跑點？台灣的教育升學環境一直以來都是家長之間的熱門話題，近日有網友在社群平台分享，南投一家幼兒園外掛了一張布條，上面列出從該幼兒園畢業的「校友」，有些人念到博士、有些人進了「護國神山」台積電，還有些是醫生、公教人員、台大畢業，有網友痛批「很反感」，也有人認為是幼兒園為了招生而出奇招，沒想到竟然還釣出畢業自該幼兒園的網紅親自現身說法。

臉書粉專「科技工作講」近日發文分享，有網友在Threads發文指出，某家幼兒園外掛了一張紅布條，上面寫道，該園的30名畢業生中，有「博士4位、台灣大學11位、醫生13位、台積電5位、公教人員3位」，還說從該園畢業的孩子，成年後都有亮眼的成就，「這是偶然嗎？」然而發文的網友相當不以為然，直說很反感，並認為是刻板印象。

對於幼兒園出現台積電榜單，「科技工作講」發文一度懷疑「應該是搞笑的吧」，還說是「真．贏在起跑點」。貼文引發眾人紛紛留言回應：「月子中心已製作紅布條」「看得出少子化的他們也是拼了」「幼稚園招生都那麼競爭」；怎料其中竟然還釣出網紅「阿淇博士」現身說法！

在YouTube擁47萬訂閱，時常分享生活科學內容影片的阿淇博士留言透露，「我是這家畢業的，國中、高中、大學錄取，都會看到自己的名字在上面」。「科技工作講」回道，「你是第一句四位之一吧」，其他網友則指出，她應該不只符合第一句，榜單上寫30位、實際加總卻有36位，「顯然有重複計算」。

▲網紅阿淇博士自曝就是南投該幼兒園的畢業生之一。（翻攝自阿淇博士臉書）

阿淇博士進一步發文表示，該幼兒園一直都是這樣，「微妙歸微妙，我的印象是很好的。」並回憶當年在該幼兒園就讀時與老師的互動，儘管已經畢業30年，現在的園長和老師都不認識，「但我要說的是，不要以為小孩長大會不記得。我記得很多對我好的人，也記得很多被大人騙的事情」。

據網友們指出，該幼兒園在南投草屯很有名，他們外牆上的布條除了公告園內學童參加活動獲得的優異成績，還會追蹤畢業生在國中小、高中、大學的錄取表現或檢定考試成績，也因此阿淇博士畢業後才會時常在該幼兒園外的牆上看到自己的名字。

▲南投一家幼兒園外掛著許多紅布條，上面列了許多畢業生的後續成績，引發網友熱議。（翻攝自Google Maps）



