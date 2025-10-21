　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼兒園掛「台積電、醫生」神榜單！一票吵翻　釣出網紅校友

幼兒園掛「台積電、醫生」榜單！網熱議「贏在起跑點」　網紅校友證實：一直都這樣

▲南投一家幼兒園外掛著許多紅布條，上面列了許多畢業生的後續成績，引發網友熱議。（翻攝自Google Maps）

文／鏡週刊

讓孩子贏在起跑點？台灣的教育升學環境一直以來都是家長之間的熱門話題，近日有網友在社群平台分享，南投一家幼兒園外掛了一張布條，上面列出從該幼兒園畢業的「校友」，有些人念到博士、有些人進了「護國神山」台積電，還有些是醫生、公教人員、台大畢業，有網友痛批「很反感」，也有人認為是幼兒園為了招生而出奇招，沒想到竟然還釣出畢業自該幼兒園的網紅親自現身說法。

臉書粉專「科技工作講」近日發文分享，有網友在Threads發文指出，某家幼兒園外掛了一張紅布條，上面寫道，該園的30名畢業生中，有「博士4位、台灣大學11位、醫生13位、台積電5位、公教人員3位」，還說從該園畢業的孩子，成年後都有亮眼的成就，「這是偶然嗎？」然而發文的網友相當不以為然，直說很反感，並認為是刻板印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於幼兒園出現台積電榜單，「科技工作講」發文一度懷疑「應該是搞笑的吧」，還說是「真．贏在起跑點」。貼文引發眾人紛紛留言回應：「月子中心已製作紅布條」「看得出少子化的他們也是拼了」「幼稚園招生都那麼競爭」；怎料其中竟然還釣出網紅「阿淇博士」現身說法！

在YouTube擁47萬訂閱，時常分享生活科學內容影片的阿淇博士留言透露，「我是這家畢業的，國中、高中、大學錄取，都會看到自己的名字在上面」。「科技工作講」回道，「你是第一句四位之一吧」，其他網友則指出，她應該不只符合第一句，榜單上寫30位、實際加總卻有36位，「顯然有重複計算」。

幼兒園掛「台積電、醫生」榜單！網熱議「贏在起跑點」　網紅校友證實：一直都這樣

▲網紅阿淇博士自曝就是南投該幼兒園的畢業生之一。（翻攝自阿淇博士臉書）

阿淇博士進一步發文表示，該幼兒園一直都是這樣，「微妙歸微妙，我的印象是很好的。」並回憶當年在該幼兒園就讀時與老師的互動，儘管已經畢業30年，現在的園長和老師都不認識，「但我要說的是，不要以為小孩長大會不記得。我記得很多對我好的人，也記得很多被大人騙的事情」。

據網友們指出，該幼兒園在南投草屯很有名，他們外牆上的布條除了公告園內學童參加活動獲得的優異成績，還會追蹤畢業生在國中小、高中、大學的錄取表現或檢定考試成績，也因此阿淇博士畢業後才會時常在該幼兒園外的牆上看到自己的名字。

幼兒園掛「台積電、醫生」榜單！網熱議「贏在起跑點」　網紅校友證實：一直都這樣

▲南投一家幼兒園外掛著許多紅布條，上面列了許多畢業生的後續成績，引發網友熱議。（翻攝自Google Maps）


更多鏡週刊報導
「早知有這天」檢追第三波閃兵！Energy書偉當年1原因免役　見警坦言：本想自首
修杰楷涉閃兵！認了花15萬「假扮高血壓」想拚免役　獲替代役資格才入伍
出大包！高雄女籃選手證「被忘在車上」全隊失格　運發局證實了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／關鍵改判+許基宏美技　兄弟持續領先
LIVE／豪雨+強風警報齊發　北台灣持續紫爆！氣象署最新說明
快訊／花蓮5地區明停止上班上課
快訊／北市5校明停班停課
快訊／馬太鞍溪「新增堰塞湖」恐溢流　公路局緊急封閉下游橋便道
快訊／宜蘭宣布明2里2校停止上班上課　
快訊／新北：北北基桃共識　明上班上課
快訊／名醫鄭文芳涉性侵逃出國　今回台收押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／花蓮縣宣布22日5地區停止上班上課

LIVE／豪雨+強風警報齊發　北台灣持續紫爆！氣象署最新說明

台北市明正常上班課　陽明山區5校停班停課

快訊／馬太鞍溪「新增堰塞湖」恐溢流　公路局緊急封閉下游橋便道

台灣團遊覽車北海道車禍　觀光署：無人受傷、續走行程

吃稀飯等於喝糖水？農糧署用中醫、現代營養學教你健康吃

你收到了嗎？北台國家警報連發「10級強風」6米巨浪告警：請遠離

幼兒園掛「台積電、醫生」神榜單！一票吵翻　釣出網紅校友

快訊／北市再次「紫爆」升級超大豪雨！7縣市今晚明晨防強降雨

坤達因氣胸免役「卻認了閃兵」粉絲失望！過來人曝免役條件

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

快訊／花蓮縣宣布22日5地區停止上班上課

LIVE／豪雨+強風警報齊發　北台灣持續紫爆！氣象署最新說明

台北市明正常上班課　陽明山區5校停班停課

快訊／馬太鞍溪「新增堰塞湖」恐溢流　公路局緊急封閉下游橋便道

台灣團遊覽車北海道車禍　觀光署：無人受傷、續走行程

吃稀飯等於喝糖水？農糧署用中醫、現代營養學教你健康吃

你收到了嗎？北台國家警報連發「10級強風」6米巨浪告警：請遠離

幼兒園掛「台積電、醫生」神榜單！一票吵翻　釣出網紅校友

快訊／北市再次「紫爆」升級超大豪雨！7縣市今晚明晨防強降雨

坤達因氣胸免役「卻認了閃兵」粉絲失望！過來人曝免役條件

大雨淋濕鞋子怎麼辦？「5個方法」讓你濕鞋快乾又不臭

快訊／台中男墜電梯井「左手見骨」　無生命跡象送醫

轟！鹿港瀝青廠大火　出動消防機器人搶救

不斷更新／關鍵改判+許基宏美技　兄弟6局2比0領先

快訊／花蓮縣宣布22日5地區停止上班上課

LIVE／豪雨+強風警報齊發　北台灣持續紫爆！氣象署最新說明

宋偉恩錄實境突「情緒失控暴走」氣到發抖！　陳漢典嚇壞：怕他會動手

快訊／宜蘭縣宣布22日2里2校停止上班上課

台北市明正常上班課　陽明山區5校停班停課

快訊／新北：基北北桃共識　明上班上課

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

修杰楷、陳柏霖都認閃兵！律師曝刑責差異

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

風神將轉向！　今明「大量降雨」

快訊／北市再次「紫爆」升級超大豪雨！7縣市今晚明晨防強降雨

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

坤達因氣胸免役「卻認了閃兵」粉絲失望！過來人曝免役內幕

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

更多熱門

相關新聞

斥資5.7億！蓮潭國中小二期校舍啟用南科教育量能再升級

斥資5.7億！蓮潭國中小二期校舍啟用南科教育量能再升級

台南善化南科特定區（LM特區）人口持續成長，為因應就學需求，市府設立全市第二所國中小學—蓮潭國民中小學，21日第二期國中部校舍正式落成啟用，典禮現場貴賓雲集，包括市長黃偉哲、教育部國教署長彭富源、教育局長鄭新輝、立委郭國文及陳亭妃，市議員林志展、李文俊、陳碧玉等人皆到場祝賀。

龍鳳齊現幸福滿潭　30對新人穿越古今許終身

龍鳳齊現幸福滿潭　30對新人穿越古今許終身

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議 家長投訴：明顯物化歧視

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議 家長投訴：明顯物化歧視

網美遭劫匪刺死　前男友1舉動超詭異

網美遭劫匪刺死　前男友1舉動超詭異

女兒遭餐廳男員工摸頭髮　伊萊媽氣炸

女兒遭餐廳男員工摸頭髮　伊萊媽氣炸

關鍵字：

教育幼兒園網紅南投校友

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面