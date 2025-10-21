斥資5.7億！蓮潭國中小二期校舍啟用　南科教育量能再升級

▲蓮潭國中小第二期國中部校舍落成啟用，市長黃偉哲與貴賓齊聚揭牌。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南善化南科特定區（LM特區）人口持續成長，為因應就學需求，市府設立全市第二所國中小學—蓮潭國民中小學，21日第二期國中部校舍正式落成啟用，典禮現場貴賓雲集，包括市長黃偉哲、教育部國教署長彭富源、教育局長鄭新輝、立委郭國文及陳亭妃，市議員林志展、李文俊、陳碧玉等人皆到場祝賀。

黃偉哲市長表示，蓮潭國中部已於114學年度正式招生，提供南科家庭就近入學的新選擇。投資教育就是投資國家的未來希望，此次第二期校舍由中央與市府共同投入總經費5.7億元，打造具環保永續精神的黃金級綠建築校園，並榮獲2025年「國家卓越建設獎－最佳規劃設計類金質獎」。他感謝建築團隊與營造單位用心，讓孩子擁有安全、健康且舒適的學習環境，更提升台南教育競爭力。

教育局長鄭新輝指出，校舍導入智慧電錶、水資源管理、太陽能板及雨水回收等系統，落實環保與永續理念。未來課程將推動雙語教學與數位學習，提供完整、多元的教育資源。

教育局進一步說明，新校舍由解構聯合建築師事務所設計監造、勝冠營造承攬施工。校門公共藝術以英文「HELLO」、西班牙文「HOLA」及日文「こんにちは」構成，象徵學校朝國際化與創新教育邁進。

蓮潭國中小校長許嘉齡表示，學校自2023年8月創校以來，以「培養世界公民」為願景，營造活潑、前瞻的校風，推動雙語與國際教育受到地方肯定。新校舍完工後，將加速深化國際文化氛圍，並與南科企業合作，打造南科地區具特色的優質學校。