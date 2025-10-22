從酪梨果園走向職涯舞台　偏鄉就業專車開進大內帶青年看見新可能

▲偏鄉就業服務專車開進大內左岸幸福莊園，帶領學員走入酪梨果園現場學習產業職涯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

務農不再只是彎腰採果的工作，也可以是品牌、教育與夢想的起點，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，22日將「偏鄉就業服務專車」駛入台南大內左岸幸福莊園，邀請在地有機酪梨農楊子賢，帶領學員走進果園現場，揭開酪梨產業從生產、加工到品牌經營的完整樣貌，吸引許多青年參與，現場氣氛溫暖又充滿啟發。

課程以「從果園到餐桌」為核心，讓學員了解酪梨的栽種、採收、加工與市場鏈結，並加入品牌設計與食農教育體驗。楊子賢分享，自己從農家子弟到返鄉創業，不只是務農，更是扮演品牌經營者、講師與土地守護者的多重角色。他說：「酪梨不是隻有種出來，它可以變成故事、品牌，也可以成為和世界對話的方式。」

課程內容涵括入行契機、有機酪梨農的養成之路、返鄉生活的甘苦、品牌與跨界合作、產業趨勢與自我進修方向。多位學員表示：「原本覺得務農只是辛苦，但今天看到酪梨能結合教育、觀光與網路行銷，才發現農業也能走出自己的路。」

永康就業中心主任李奇玫表示，偏鄉就業專車就是要把資源送進社區，讓想找方向的青年不必離鄉，也能認識在地產業的無限可能。她鼓勵青年善用專業與創意，勇敢返鄉、打造屬於自己的工作方式與生活風景。

大內區長陳俊達肯定此次合作，他指出，大內農業為主，過去青年外移嚴重，如今透過就業中心進駐、產業課程深入地方，能為偏鄉注入更多青年活力與就業機會。

永康就業中心表示，未來將持續推動貼合地方需求的就業課程與創業輔導，縮短城鄉差距，讓民眾留在家鄉，也能找到希望與方向。