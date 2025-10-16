憂普發1萬淪詐團工具、南投偏鄉數位落差嚴重　游顥籲數發部改善

▲游顥關切南投偏鄉數位落差，籲數發部強化資安與反詐宣導。（圖／游顥辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

立法院交通委員會15日進行數發部業務質詢，立委游顥聚焦南投偏鄉數位落差、政府資安防護以及即將啟動的「普發現金1萬」作業安全等議題；他強調，政府推動AI與數位升級固然重要，但應同時關注南投偏鄉地區的數位建設與資安教育，確保科技發展不只在城市，更能深入鄉鎮，讓全民共享數位成果。

針對即將展開的「普發現金1萬」作業，游顥關切系統安全與防詐機制，詢問數發部如何確保平台安全及民眾個資不被濫用；林宜敬強調，「財政部普發現金網站」為唯一的官方網站、目前尚未上線，任何其他網站皆為詐騙，該部將落實協助財政部建置系統、確保發放順利，以及防範詐騙行為等兩項職責，並已主動掃描、監控，並封鎖可疑網站，以防詐團利用相似網址混淆民眾。

另在假訊息治理議題方面，游顥提及行政院去年提出成立「假訊息委員會」的構想；林宜敬回應，政府不應直接判定訊息真偽，將透過NGO與民間團體合作進行辨識與查核，行政院也會協助募資與建立運作機制，以強化民間能量，游顥則要求數發部提出最新進度的專案報告，內容應包含期程、範圍、合作NGO名單及權責分工，並將持續追蹤落實情況。

游顥也特別關心南投地區的通訊品質與網路發展，並指出根據數發部評比，南投仍未達「成熟區」等級，竹山與鹿谷等地仍屬「起步區」，明顯落後於新竹、苗栗等縣市；林宜敬回應，該部目前透過兩種方式協助電信業者設立基地台，一是直接補助設立，二是由中華電信、遠傳及台灣大哥大共同成立基金，支援偏鄉基礎建設。

游顥要求數發部提供南投偏鄉5G與固定寬頻建設的補助數量與經費資料，並指出「114年度強化偏鄉地區行動寬頻網路計畫」總預算達2.25億元，南投應納入重點執行區域，以加速地方升級；他呼籲數發部未來能持續推動相關建設，縮小城鄉數位落差，讓偏鄉居民同樣享有數位生活便利。