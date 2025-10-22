今年3度稽查都過關！養豬場仍染豬瘟　中市府：全力追查流向

記者鄧木卿／台中報導

台中市梧棲區一處私人養豬場爆發疑似感染非洲豬瘟，至於疑感染來源為何？環保局長陳宏益表示，該豬場已餵食廚餘逾10年，環保人員也在5月、7月和10月派員稽查，並沒有問題，目前已要求全市36家用廚餘養豬的飼主禁用，現有的將堆放掩埋場堆肥區，另農業局也會追查該豬場豬隻流向、賣到哪個市場。

▲▼台中市副市長黃國榮（上）和環保局長陳宏益（下）說明非洲豬瘟處理過程。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政府下午針對非洲豬瘟一事，緊急召開記者會，由副市長黃國榮主持、農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、衛生局長曾梓展一起出席。

陳宏益表示，該豬場10年來一直用同一個區公所提供的廚餘餵養，而且在今年5月、7月、10日曾三度稽查，都沒有問題，感染來源為何？有待調查。陳說，以去年為例，全市產生3萬5千多噸廚餘，用廚餘養豬者有36家，大約4萬頭，目前已要求禁用廚餘餵豬，所有廚餘都堆放在掩埋場堆肥區。

張敬昌說，全台禁運禁宰豬隻5天，引發民眾擔心吃不到豬肉，其實，全台冷凍庫存豬肉可供應一個月，民眾不用過度擔憂，而且，農業局也會隨時關注，進行市場調控。

張還說，該豬場採一貫式作業，也就是從小豬一直養到成豬再販賣，目前正全力追查豬隻流向、何人購買、豬在哪裡屠宰，賣到哪個市場。

衛生局長曾梓展表示，非洲豬瘟不會傳染給人類，請民眾不用過度恐慌，即使吃到感染的豬肉，只要煮熟，就不會生病或中毒，但如果吃到未煮熟豬肉，則有感染沙門氏菌或大腸桿菌風險，呼籲不要食用來路不明或走私製品，飼主也不要餵食廚餘，因為不知廚餘內會摻有什麼病毒。