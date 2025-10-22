　
    • 　
>
政治

新北急稽查107家養豬場！　市府成立應變小組：全面禁餵廚餘

▲▼雲林縣肉品市場，豬肉，毛豬，非洲豬瘟。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲非洲豬瘟襲台。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者崔至雲／新北報導

因應台中疑似出現非洲豬瘟疫情，新北市政府即刻召開非洲豬瘟災害應變中心緊急應變會議，成立跨局處組聯合稽查小組。新北市副市長朱惕之指示，中央行政指示照辦外，新北市即刻啟動肉市加工廠、超市、餐飲業、屠宰場、豬場等全面聯合稽查，確保販售豬肉食品安全無疑，加強豬隻屠前屠後檢查及加強消毒作業；訪視全市107家養豬場，確保所有豬場餵食飼料，全面消毒及做好跨縣市防疫作為。

新北市政府非洲豬瘟災害應變中心表示，非洲豬瘟非人畜共通傳染病，民眾不用恐慌，依據農業部現階段疫情調查，尚無豬隻及化製車流向新北市，新北市也啟動疫情調查，清查確認路徑。聯合稽查小組22日下午加強訪視全市107場養豬場，輔導豬場落實各項生物安全防護措施，全面禁止廚餘餵飼。

肉品市場防禦上，禁運禁宰前已運出之豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查及加強消毒作業。應變中心每日派駐防疫人員針對運豬車輛及夜間運輸車輛進行盤查，督導運豬車輛皆有裝載GPS追蹤系統，完成清消作業才可離場。

為加強轄內死廢畜禽的載運車稽查來源及流向，透過防檢署「運輸車輛查核系統」隨機沿路攔查載運車輛，確保原料皆有上蓋密閉，核對死廢畜禽數量及化製程序正常，替國人食品衛生安全把關。

朱惕之表示，非洲豬瘟為高度接觸性病毒，環境中具極強耐受力，但不是人畜共通傳染病，請民眾不用恐慌，但應持續防疫強化防疫意識及措施。呼籲豬農應落實畜牧場門禁管制措施，避免不明來源豬隻進入養豬場混合飼養，強化各項自主防疫工作。國人如有疫區國家旅遊，回國後應1周內不進入、造訪畜牧場，不攜帶疫區肉製品回國，也不要私自網購肉類製品，如持有來源不明肉品，應送交防檢署各分署或動保處進行處理，以堵絕非洲豬瘟病毒入侵。
 

10/21 全台詐欺最新數據

