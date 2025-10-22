　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國人別恐慌！非洲豬瘟現蹤　卓榮泰提加強措施：徹底執行不得放鬆

▲▼卓榮泰親主持豬瘟應變中心會議。（圖／翻攝直播）

▲行政院長卓榮泰親自主持豬瘟應變中心會議。（圖／翻攝直播）

記者陳家祥／台北報導

台中市梧棲養豬場傳出有死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，引發社會討論，農業部緊啟動應變作為，並宣布22日起全國豬隻禁運禁宰5天，圍堵疫病流竄。行政院長卓榮泰除了前一晚密集掌握發展外，今（22日）也親自召集跨部會的「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議，並喊話國人安心，「食品上的安全，政府會做到把關」，並指示農業部除了提出有效阻絕擴散的因應措施外，也要徹底執行到底，不得放鬆。

卓榮泰說，昨天傍晚農業部從台中市動保處送檢的死亡豬隻檢體中，檢驗出有非洲豬瘟病毒的核酸反應，當下他立即指示農業部進行多項了解，確認整個檢體的檢驗。

卓榮泰表示，同時他也指示農業部4點要求，第一，檢討整個疫調過程，要確認病因、病檢，全面追溯來源；第二，要穩定市場供應，尤其讓價格平穩，一定要以冷凍肉品釋出協助市場的供應需求，同時優先讓學校午餐能夠充分供應，保障學童在食品供應上的充裕安全；第三，立即請農業部在台中設立前進指揮所，由副首長擔任主持先行做好籌備工作；第四，同時要向國人立刻說明最新狀況，並依照狀況的發生，盡我國應盡的國際義務，做出必要的通報。

「今天召開緊急會議，希望各部會能非常重視這工作，同時來檢討未來的需要，各部會通力合作的部分。」卓榮泰強調，今年是台灣在動物防疫史上非常重要的一年，5月份正式成為三大豬瘟的非疫國，這是大家在防疫工作上的重要突破，也是公共治理的國家實力。

卓榮泰提到，農業部從2020年開始推行三階段傳統豬瘟的撲滅計劃，2018年以來政府跟國人全力防堵非洲豬瘟入侵，這項努力是公私部門、中央地方很多人跨領域的合作，是共同多年努力得到的成果。

卓榮泰說，此刻，面對這樣案例的發生，政府已經、也必須展開最高的警戒，要進行有效的防範措施，提出各項積極應變的計劃，這樣才不至於抹煞過去多年來許多人努力的成果，「我要求各部會同仁，要以最高標準、最嚴謹態度，而且最有效的效率，提出各項應處措施，全力降低疫情的衝擊」。

接著卓榮泰也進一步做出3點指示，第一，還是要跟國人表示，國人避免不安，因為這樣的食品上的安全，政府會做到把關，市面上的肉品不至於對人體發生不安全的狀況，這要向國人說明清楚。

第二，卓榮泰說，政府進一步把關，要求食安的努力不會停止，但希望國人能在此時，支持中央地方政府通力合作的各項防疫作為，「農業部會提出一些有效阻絕可能繼續擴散的因應措施，要求農業部務必徹底執行到底，不得放鬆」，每一個防疫的重點環節，全面加以重新檢驗，尤其加強邊境、走私的查緝，還有加強各項肉品檢驗的頻率，這是第一時間應該要有的認知跟態度。

第三，卓榮泰指出，接下來的行為，包括教育、環保、農業、海關等，全面在會議中請各部會提出應該有的做為，就業管業務中，用最高標準因應這個案例，希望能做最有效的損害控管，在最短時間、最小範圍，讓這事情在掌握中，能進一步對國人安全提出更高保障。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國人別恐慌！非洲豬瘟現蹤　卓榮泰提加強措施：徹底執行不得放鬆

國內疑出現非洲豬瘟案例，國民黨團今（22日）下午召開記者會呼籲中央與地方政府立即啟動禁運、撲殺與清消，進行必要的防堵措施。藍委張嘉郡更主張，2018年非洲豬瘟橫掃世界時，雲林縣長張麗善就率先宣布全面禁止廚餘養豬，這項政策當年雖然被質疑，但事實證明是正確的決定，她呼籲這不能是短期性措施。

