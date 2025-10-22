　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是怕傳染人！非洲豬瘟可怕在哪「9大QA」來了　懶人包一次看

▲▼市場，採買，肉，豬肉，肉攤。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中市檢出疑似非洲豬瘟案例，農業部緊急宣布自今（22）日中午12時起，全國豬隻禁運、禁宰5天。究竟非洲豬瘟為何如此可怕，對台灣的產業又有何衝擊，《ETtoday新聞雲》整理10大QA，讓讀者一次看明白。

Q1.什麼是非洲豬瘟？

[廣告]請繼續往下閱讀...

非洲豬瘟1921年首次於非洲肯亞發現，是一種急性、高傳染性的病毒性疾病，特徵是發病過程短，但死亡率高，從野豬傳到家豬，再從非洲傳到歐洲、南美洲、俄羅斯等地，2018年散播至中國大陸。

Q2.非洲豬瘟的傳染途徑為何？

以接觸傳染為主，可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播。非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天、豬舍1個月。

Q3.豬隻被傳染非洲豬瘟會怎樣？

發病豬隻特徵為發高熱及皮膚呈現紫斑點，全身內臟的出血，尤以淋巴結，腎臟和腸粘膜最明顯。豬隻一旦染病之後，發病率和死亡率最高達100％。

Q4.非洲豬瘟可怕之處在哪？

目前非洲豬瘟沒有疫苗可預防、也沒有藥物可治療。發生非洲豬瘟案例的養豬場必須採取全場撲殺。

Q5.非洲豬瘟如果入侵台灣，會有怎樣的後果？

疫情一旦傳入台灣，對養豬產業和上下游產業都將造成衝擊，連滷肉飯、排骨飯、香腸等美食都會受到影響，初估可能造成我國2000億元經濟損失。

Q6.人會感染非洲豬瘟嗎？吃了非洲豬瘟染疫豬肉會如何？

非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會感染人，病毒無法在人體複製。農委會指出，我國經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印的豬肉，食用安全無虞。

Q7.為何廚餘是防堵非洲豬瘟的關鍵？

國內仍有少數養豬場利用廚餘養豬，病毒恐藉由廚餘傳播，因此廚餘應經高溫蒸煮達中心溫度90℃以上至少1小時，才可用於餵飼豬隻，落實廚餘加熱處理可更進一步降低非洲豬瘟入侵的風險。

Q8.如果違規從疫區帶入或自電商網購貨運豬肉相關製品回台有什麼罰則？

旅客如自3年內有發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第一次的罰鍰20萬元，第2次以上違規直接裁罰100萬元。若是違規輸入肉品，最重可處7年有期徒刑，併科300萬元罰金。

Q9.如果發現來路不明的豬肉和相關製品該怎麼辦？

若發現疑似境外肉品，請送交防檢局或各縣市動保處，如棄置請以一般垃圾處理，千萬不要丟到廚餘桶，以免增加疫病傳播風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中「整片鷹架」蓋下來！　倒塌瞬間曝
堤頂大道嚴重車禍！多元計程車180度打轉　30歲女拋飛慘死
普發現金新措施！　央行推「數位金流平台」11月幫領錢
小煜泛淚把獎獻給大兒子！　認「2歲兒是特殊兒」
閃兵案連環爆「竟是因王大陸耍笨」　她曝始末：台灣寶藏
快訊／2縣市山區明天仍達停班課標準　最新雨量預測曝
睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行
痛罵一頓「詐騙集團」會被報復！　恐怖手法曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2025 Meet Pacific匯聚逾180家新創能量　共譜花蓮產業新篇章

愛心點亮病房！慈善基金會百萬病床捐若瑟醫院　守護孩子健康

大票護航坤達！女律師「曾是Energy派」搖頭嘆：逃兵一樣犯法

豬肉將暫停交易5天「防堵豬瘟」！雲林肉品市場調派冷凍車因應

豬隻死亡遭疑沒通報　台中市政府：當時無非洲豬瘟典型徵兆

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她曝始末：真的是台灣寶藏

快訊／2縣市山區明天仍達停班課標準　最新雨量預測曝

痛罵一頓「詐騙集團會報復你」恐怖手法曝光！他嘆：賭上所有資產

非洲豬瘟恐衝擊營養午餐供應　國教署：必要時調整菜單

鼎泰豐採用冷藏、冷凍肉品　豬隻禁運禁宰5天「餐點不受影響」

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

2025 Meet Pacific匯聚逾180家新創能量　共譜花蓮產業新篇章

愛心點亮病房！慈善基金會百萬病床捐若瑟醫院　守護孩子健康

大票護航坤達！女律師「曾是Energy派」搖頭嘆：逃兵一樣犯法

豬肉將暫停交易5天「防堵豬瘟」！雲林肉品市場調派冷凍車因應

豬隻死亡遭疑沒通報　台中市政府：當時無非洲豬瘟典型徵兆

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她曝始末：真的是台灣寶藏

快訊／2縣市山區明天仍達停班課標準　最新雨量預測曝

痛罵一頓「詐騙集團會報復你」恐怖手法曝光！他嘆：賭上所有資產

非洲豬瘟恐衝擊營養午餐供應　國教署：必要時調整菜單

鼎泰豐採用冷藏、冷凍肉品　豬隻禁運禁宰5天「餐點不受影響」

「挖土機超人」今家祭　總統頒褒揚令「謝謝他為台灣所做的一切」

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

淨土沒了！冰島「首度發現蚊子」　專家推測可能原因

日本2座新樂園明年開！富士山下和角落生物互動　走進寶可夢森林

學會富人從淺意識致富！與金錢「對齊」將財源通道敞開

竹市舉辦「聯合奠祭」 以溫暖守護生命最後旅程

台東警宣導識詐防騙　讓長輩聰明不再受害

2025 Meet Pacific匯聚逾180家新創能量　共譜花蓮產業新篇章

Cheap批：國民黨最大的未爆彈就是趙少康　感覺像綠營的側翼

倒塌瞬間曝！台中「整片鷹架」蓋下來　駕駛驚魂：完全無法反應

【豪雨狂襲！】外雙溪水位暴漲成「黃河」

生活熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

台男星「因4字」閃兵！陳柏霖老粉：拒看了

快訊／國內疑爆重大動物傳染病　農業部10:00緊急記者會說明

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

剛開園就爆虐兒！高雄幼兒園遭終止契約

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

「炫富始祖」是她！　結局被打臉

更多熱門

相關新聞

屏東啟動10大防疫　嚴防非洲豬瘟入侵

屏東啟動10大防疫　嚴防非洲豬瘟入侵

台中市通報發現疑似非洲豬瘟案例，屏東縣政府今（22）日召開緊急會議，全面配合農業部應變作為，縣長周春米並指示啟動10大措施，包括養豬場疫情調查及清消、禁止外縣市斃死豬進入本縣化製廠處理等，同時展開聯合稽查，全力防堵非洲豬瘟入侵。

台中爆非洲豬瘟！雲林縣府急成立預防小組

台中爆非洲豬瘟！雲林縣府急成立預防小組

LIVE／非洲豬瘟疑現蹤台灣　卓榮泰親主持豬瘟應變中心會議

LIVE／非洲豬瘟疑現蹤台灣　卓榮泰親主持豬瘟應變中心會議

防堵非洲豬瘟！台糖火速祭10招　豬場全面禁運、強化門禁與消毒

防堵非洲豬瘟！台糖火速祭10招　豬場全面禁運、強化門禁與消毒

全國豬隻禁運禁宰5天　量販通路：生鮮豬肉供貨量充足

全國豬隻禁運禁宰5天　量販通路：生鮮豬肉供貨量充足

關鍵字：

非洲豬瘟疫情豬肉禁運經濟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

安心亞親揭和阿Ken真實關係

表面溫和實則非常固執三大星座！

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面