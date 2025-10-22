閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她曝始末：真的是台灣寶藏

▲王大陸正在成功嶺服役。（圖／記者鄧木卿攝）

記者施怡妏／綜合報導

自藝人王大陸被爆出花360萬元取得免役資格後，檢警於21日展開第三波搜索，再度拘提多名演藝圈人士。對此，財經網美胡采蘋爆料整起事件的始末，這場風波竟然是由王大陸「自投羅網」所引爆。王大陸原本只是懷疑自己被詐騙而報警，沒想到扯出一連串案外案，胡采蘋直呼「王大陸真的很神奇！」

「整個連環案外案其實都是王大陸自己耍笨！」胡采蘋在臉書發文，今年三月王大陸因逃兵案成為焦點，但令人驚訝的是，這起案件其實是由他本人向警方報案而起。王大陸當初找上造假病歷的閃兵集團，花了360萬委託辦理。不料閃兵集團主嫌因另涉詐騙被捕，使得王聯繫不上對方，以為遭詐騙，氣得跑去報案，案子才爆出來。

檢警進一步查閱王大陸的手機紀錄，發現他曾因一場與Uber司機的口角，憤而託人教訓對方。事件起因是王不懂如何開特斯拉車門，誤以為車子設計有問題，導致與司機爆發爭執。事後王大陸動用人脈，找來與黑幫有關的朋友，委託對方處理。雖然對方回傳一段打人影片讓王感到滿意，但後來檢方才發現影片是假的，「王大陸付了錢，但黑道拿了他們打別人的影片去交差。」

不僅如此，王大陸還曾找黑道幫忙，向直播主女友的債務對象討債，甚至一度與黑幫合作放高利貸，「我有資金他有黑道，暴力討債十分方便」，而這些案情，全部都是從王大陸的手機訊息裡挖出來的。

胡采蘋表示，一看到第三波閃兵藝人的名單，第一時間就想到「該不會又是王大陸這邊搞出來的吧？」果不其然，應該又是從王大陸手機裡面，被閃兵集團「Cold call」（冷電話）時，對方用來吸引他的話術。胡采蘋笑喊，「王大陸真的台灣的寶藏，大陸的傳奇，歡迎收看大陸尋奇。」