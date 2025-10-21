陳柏霖閃兵價10萬爆熱議！一票酸「殺價高手」：組團殺價博弈

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

演藝圈「閃兵案」持續延燒，不少藝人陸續坦承付錢逃避兵役，就有網友整理出「價目表」驚呼差很大，「小杰30萬、修杰楷15萬、陳柏霖10萬」，忍不住吐槽「所以陳柏霖是殺價高手還是什麼的嗎？」引發網友瘋狂討論。

原PO在Threads列出各藝人認罪的「閃兵價」，由高到低分別是「棒棒堂」成員小杰（廖允杰）30萬、修杰楷15萬、Energy書偉15萬、陳柏霖10萬。原PO就在文中吐槽「所以陳柏霖是殺價高手還是什麼的嗎…」

貼文一出，底下留言秒炸，「10～30萬，買回1年又5到8個月青春，好划算！只是到底配合的醫療院所、醫師是誰呢？」不少人則開酸，「可以組團殺價博弈」、「新團名逃兵boys重新出道」、「殺價柏霖 Saja Bolin」。

留言處，還有不少人提到王大陸，「王大陸360萬」、「王大陸：我是盤子嗎？為啥我要300萬？」有網友則猜測，「感覺是看年紀？應該越古老的越便宜，畢竟以前當兵是真的很容易免役，體位那些都比較鬆，現在比較嚴格，所以比較貴。」

據了解，4人應訊時均坦承花錢找閃兵集團協助偽造高血壓病例，陳柏霖花10萬元、修杰楷與書偉各花15萬元、小杰則是花了30萬，其中修杰楷僅換得以替代役體位服役。Energy坤達原也在拘提名單內，但檢警今早突襲坤達位在士林區住宅時，發現他已飛往加拿大錄影撲空，坤達接到消息後透過經紀公司發聲，承認閃兵行為，並表示已取消工作，將馬上飛回台灣配合偵辦。