政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「停砍公教年金」列優先法案　國民黨團：保障尊嚴也是重建信任

▲▼國民黨立法院黨團召開「停砍公教年金修法啟動! 爭公道! 要尊嚴!」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立法院黨團召開「停砍公教年金修法啟動! 爭公道! 要尊嚴!」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立院黨團今（22日）宣布，「停砍公教年金」列為本會期優先法案，日前在委員會已審查藍委提案《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案。黨團強調，此次修法是「停砍」年金所得替代率，並非恢復2017年改革前標準，目標在阻止文官崩潰、爭取公平對待與保障公教生活，盼透過「停砍年金」找回社會信任，維護公教尊嚴。

書記長羅智強指出，馬政府時期報考公職人數高達52萬人，如今降至16萬人，暴跌七成。公教是國家運作核心，「連民進黨執政都靠公教撐起半邊天」，但如今年輕人不願報考公職，顯示體制吸引力崩潰。羅智強說，找不到優秀的老師與文官，國家如何前進？他批評民進黨「欺負公教」，勞保自109年起累計撥補逾5000億元，卻不願為公教退撫基金撥補780億元，「支持勞保撥補卻拒補公教，這不是雙重標準是什麼？」

他強調，國民黨團修法是「停砍非恢復」，目前公教所得替代率僅剩七成，退休人員僅求不再被減。民進黨執政後，公職逐漸淪為「低階行業」，唯有停砍年金，才是重建信任與真正改革。羅智強呼籲賴清德政府「不要再欺負軍公教警消」。

首席副書記長林沛祥指出，主計總處數據看似亮眼，但民眾荷包縮水，通膨讓依靠退休金生活的公教面臨「二次剝奪」。他說，2017年年改以「基金永續」為由削減所得替代率，要求共體時艱，如今物價暴漲卻未調整，等於讓退休金實質貶值，這不只是金錢，更是尊嚴與信任問題。林沛祥主張，應建立「退休金隨物價指數（CPI）調整」機制，讓制度回歸合理。他質疑，若政府能因財政困難修改承諾，卻無視物價變化，年輕公教又如何相信未來保障？「今天的退休公教，就是明日在職公教的鏡子。」

藍委牛煦庭則批評，2017年民進黨以改革為名行鬥爭之實，鼓動社會情緒、挑動世代對立，讓奉公守法的公教被推上批鬥舞台，「退休金被砍，人格也被羞辱」，成為民主歷程的傷痕。他指出，8年過去，改革不僅未改善社會氛圍，反讓信賴被破壞、人力流失。反觀勞保可透過撥補支撐財務，「若撥補也是改革，為何公教不能同樣對待？」這是政治算計與雙重標準。

牛煦庭表示，國民黨團提出的是理性、居中、可執行的妥協方案，讓社會找到和解道路、停止凌遲退休公教。當年修法明訂要定期檢討退撫制度，8年來卻未檢討，如今正是時候。「停砍年金不是討價還價，而是討回信賴保護。」

▲▼國民黨立法院黨團召開「停砍公教年金修法啟動! 爭公道! 要尊嚴!」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭出席。（圖／記者湯興漢攝）

藍委林德福指出，民進黨宣稱「軍公教勞」一體改革，實際只砍軍公教、不敢動勞保基金。國考報名人數從每年35萬降至16萬，年輕人對公職怯步，顯示民進黨年改政策失衡。國民黨團主張停砍年金，讓公教退休生活重拾保障。

藍委翁曉玲則表示，7年前蔡政府強推「霸凌式」年改，讓退休公教在物價高漲下苦不堪言，現職公教也因擔憂未來被砍而士氣低落。公職考試人數暴跌、學校缺老師，顯示政府人力正被推向懸崖。她直言，民進黨的退撫制度改革是「失速列車」，國民黨提出「停砍逐年扣減」修法，是為制度止血。

翁曉玲強調，修法並無18%議題，也非回復七年前標準，只是凍結未來四年繼續遞減。她指出，公教不是次等勞工，政府是雇主，必須承擔最終支付責任。退撫基金缺口並非公教造成，而是政府提撥不足，應從預算補足，讓公教重新信任國家。

快訊／鄭麗文首波人事出爐！　李乾龍回鍋接副主席兼秘書長

民進黨通過2026四縣市長提名　賴清德：好的地方政治才有成功國家政治

LIVE／非洲豬瘟疑現蹤台灣　卓榮泰親主持豬瘟應變中心會議

賴清德：非洲豬瘟「非人畜共通傳染病」　已派農業部次長進駐台中

曝台中非洲豬瘟爆發到採檢「空白10日」　卓冠廷：市府在搞什麼？

台中爆非洲豬瘟　黃捷籲全民支持政府防疫措施：共同防堵假消息散布

蔣萬安赴民進黨團報告　綠議員聚焦輝達、普發現金嗆「蔣廢話」

中國又喊「台灣問題純屬中國內政」　外交部嗆：不實謬論

台灣是習近平眼中的蘋果　林佳龍：對川習會有沙盤推演

正國會推黃秀芳參加彰化縣長初選　邱建富執意參選遭除名

國民黨立法院黨團將停砍公教年金列為本會期的優先法案，民眾黨團總召黃國昌（22日）說，「是時候停下年改的腳步了」，但民眾黨不贊成年金改革回到2017年年改前的狀態，黨內已透過政策會、智庫召集相關學者專家、公教代表進行研議，也完成政策民調，下週會召開記者會跟社會大眾說明，民眾黨對於停止繼續往下砍公教年金的態度。

