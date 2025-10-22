「反對回到2017年改前」　黃國昌：民眾黨下週提停砍公教年金態度

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立法院黨團將停砍公教年金列為本會期的優先法案，民眾黨團總召黃國昌（22日）說，「是時候停下年改的腳步了」，但民眾黨不贊成年金改革回到2017年年改前的狀態，黨內已透過政策會、智庫召集相關學者專家、公教代表進行研議，也完成政策民調，下週會召開記者會跟社會大眾說明，民眾黨對於停止繼續往下砍公教年金的態度。

針對年金改革部分，黃國昌說，民眾黨的立場已經說過，「我們絕對不贊成年金改革回到2017年年金改革以前的狀態」，年金改革走到了今天，歷經了9年，是時候該停下腳步，好好的思考檢討，過去9年的年金改革到今天為止的狀態，所造成社會上、經濟上的影響。

黃國昌說，因為從改革到現在已經砍了9%了，它的速度如同他在司法法制委員會質詢考試院跟教育部的一樣，之前最後所採取的版本，本來是15年逐年調降，後來加速到10年、5年調降，所以現在已經砍了9%了。

黃國昌指出，現在在教育現場為什麼缺這麼多老師？為什麼沒有人願意當老師？這個議題，民眾黨非常負責任的，政策會、智庫不僅召集相關學者專家、公教代表進行研議，而且已經完成政策民調，下週會正式召開記者會跟社會大眾說明，民眾黨對於停止繼續往下砍公教年金的態度。