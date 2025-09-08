血月奇景震撼天際　南瀛天文館千人觀測、直播衝破10萬

▲月全食化身紅色血月，吸引千名天文迷齊聚南瀛天文館觀測。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台天文迷迎來 2022 年以來最長月全食！8日凌晨血月壯麗登場，台南南瀛天文館7日晚間於館前廣場舉辦實體觀測活動，架設多台望遠鏡供民眾欣賞，吸引超過千人現場觀賞，同時館方透過 YouTube 頻道進行 4 小時全程直播，累計觀看突破10萬人次，加上媒體轉播引用，總觸及人次上看60萬，讓這場深夜天文盛宴成為全民話題。

市長黃偉哲表示，雖然月全食發生在週一凌晨，隔天仍是上班上課日，但熱情民眾仍踴躍前往大內區南瀛天文館與上千名遊客同場仰望星空。他指出，直播突破 10萬人次，攝影同好也拍下夢幻紅色月全食美照，社群平台瞬間洗版，顯見全民對天文奇景的熱愛。

教育局長鄭新輝說，南瀛天文館是南台灣設備最完善、最適合觀星的場域。此次活動不僅提供現場民眾望遠鏡實際體驗，館內同步啟用專業觀測儀器，結合即時直播與互動解說，最高同時在線人數一度達3000人，展現大眾對專業團隊生動講解的肯定，讓科普教育貼近生活。

南瀛天文館指出，血月奇景讓昨夜大內星空宛如舞台，不少親子共同參與，留下難忘回憶。館方也預告，9月21日將推出「土星衝」線上直播，安排專業解說，邀請民眾透過螢幕見證土星最亮麗的身影；本次活動僅限線上觀賞，歡迎持續追蹤南瀛天文館官網與粉絲專頁掌握最新天象資訊。