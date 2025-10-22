　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

反擊北京！歐盟擬祭「殺手鐧」貿易措施　報復稀土管制

▲▼ 中國稀土出口管制衝擊全球汽車供應鏈，圖為中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

▲中國連雲港工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

中國進一步收緊稀土出口管制，可能重創歐洲科技及國防產業，多國紛紛試圖採取反制措施。其中，德國及法國推動在歐盟領袖峰會上，討論中國貿易限制措施。一名柏林官員透露，政府正在考慮動用歐盟最強硬的報復性貿易措施「反脅迫工具」（ACI）。

《彭博社》引述知情人士說法報導，歐盟領袖峰會23日將在布魯塞爾登場，法國希望歐盟考慮所有報復性選項，德法支持討論中國日益嚴格的貿易措施，法國與波蘭建議在峰會結論加入一行文字，提及中國有害的經濟行為。

一名柏林官員透露，政府願意討論動用「反脅迫工具」，儘管該國也因為擔心經濟反噬而猶豫不決，但總理梅爾茨（Friedrich Merz）不排除這個選項。「反脅迫工具」旨在反擊利用貿易與經濟措施，試圖迫使歐盟改變政策的國家，最終將允許歐盟限制該國的貿易、服務、特定經濟財產權、外國直接投資及公共採購管道。

▲▼歐盟,歐盟國旗,歐盟示意圖。（圖／路透社）

▲歐盟考慮對北京稀土管制實施反制措施。（圖／路透社）

《路透社》報導，歐盟貿易事務執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）批評北京擴大限制不合理且有害，汽車與機械產業將受到最大衝擊。他21日與中國商務部長王文濤通話後表示，雙方同意加強接觸解決稀土爭端，中國團隊將在未來幾天抵達布魯塞爾，討論並探索解決方案，「我們無意升級，但這種情況為我們的關係蒙上陰影，因此迫切需要解決」。

此外，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）下周也將訪問中國，針對稀土問題與北京官員會談，同時為梅爾茨與習近平的會面做準備。

 
10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中國又喊「台灣問題純屬中國內政」　外交部強勢回擊

中國又喊「台灣問題純屬中國內政」　外交部強勢回擊

針對美國總統川普說「中國無意犯台」，中國外交部發言人郭嘉昆昨表示，台灣是「中國領土不可分割的一部分」、「台灣問題純屬中國內政」。對此，外交部發言人蕭光偉今（22日）嚴正駁斥中方不實謬論，呼籲中國政府理性正視事實，並停止誤導國際視聽。

鄭麗文願見習近平　國台辦：加強國民黨高層往來

鄭麗文願見習近平　國台辦：加強國民黨高層往來

印美傳將達成貿易協議　關稅15、16%

印美傳將達成貿易協議　關稅15、16%

中國對非洲53國實施零關稅、海運最直接受益　我業者等候時機

中國對非洲53國實施零關稅、海運最直接受益　我業者等候時機

歐盟擬把乙醇列致癌物　乾洗手恐禁用

歐盟擬把乙醇列致癌物　乾洗手恐禁用

