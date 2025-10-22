　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新壽又放話歸還T17、T18　簡舒培批假動工勒索「440億」卡輝達

▲▼新壽北士科T17、T18土地動土儀式。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲新壽北士科T17、T18日前舉辦土地動土儀式。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達北士科土地持續卡關，北市府先前已表示，若新光人壽沒有在本周五（24日）回應，北市府就會跟輝達啟動備案。民進黨台北市議員簡舒培今日痛批新光人壽「貪婪」、只想趁機「敲竹槓」，一下放話107億元「預期收益」，一下440億「潛在價值」，協商過程不斷放話，最新版本是說要將T17、T18歸還市府，根本是卡輝達落腳、阻礙台北產業發展。

簡舒培指出，輝達進駐北士科T17、T18陷入僵局，遠因是柯文哲「量身打造標案賤租土地」，近因是「貪婪財團佔地為王」，新壽看到輝達屬意T17、T18，就獅子大開口想拿一塊養草3年的土地「槓盤子」；過程中更不斷放話、模糊焦點、把責任往外推，明知輝達對台北市產業發展的重要性，卻滿腦子想著炒地皮套利！

簡舒培怒斥，北市府為了處理T17、T18地上權轉移，向新壽提出合意解約，包括權利金、成本加上2.5%的利息，市府願付出40億元解約，沒有佔新壽一點便宜，但是，新壽一開始開出140億的解約價，除了已付出的權利金與成本，居然還包含107億的「未來50年收益」，吃相已經不是「難看」兩個字可以形容。

簡舒培指出，新壽眼見「養草3年沒開發」被質疑，搞了一齣假動工戲碼，宣稱要蓋「新光水岸森林園區」，除了故意讓市府難堪以外，更是藉著「已動工」的理由，以鄰近商辦每坪行情80萬元來算，聲稱「整體潛在價值」有440億元，還假惺惺地聲稱要「讓利」40億元，想跟市府討400億元的解約金，從107億、自己開發到400億，新壽完全沒在演，就是一個貪婪財團想槓盤子，只要輝達還想在T17、T18設總部，無論付錢的人是市府還是輝達，空手套利的新壽都是贏家！

簡舒培表示，新壽在協商過程中，不斷對外胡亂放話，一下輝達恐放棄台灣改去印度，想情勒市府就範；一下中央不幫忙，結果被內政部公文直接打臉；一下又說三方沒有協議等，各式謠言滿天飛，造成紛亂之餘，也是新壽在企圖模糊焦點、推卸責任。而「已動土」的新光水岸森林園區，台新新光金控董事長吳東亮又說，要將新壽將配合市府規劃，把T17與T18用地歸還給北市府，相關部門接下來將討論如何進行。

簡舒培說，如果消息為真，最直接的方式就是新壽接受市府的合意解約條件，用合情合理的解約金價格把T17、T18還給市府；若只是為了挽救岌岌可危的企業口碑的虛假放話，那只是凸顯了新壽就是個只顧私利、毫無誠意、不講道理的貪婪自私財團，將被台灣人民唾棄。

10/21 全台詐欺最新數據

輝達「秘密基地」備案　估價師點名新洲美段43地號

輝達台灣總部將落腳何處，持續成為討論焦點，北士科一塊新洲美段43地號土地被點名為「秘密基地」。該地4.68公頃面積足夠，為台北市所有的學校用地，但需經都市計劃變更。

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

北市明正常上班課　咕嚕網友進攻蔣萬安昨日貼文

北市府排除花博給輝達做總部使用　另有4、5塊地供挑選參考

熱心民眾「捐百萬」盼助輝達落腳台北　游淑慧點陷入僵局原因

