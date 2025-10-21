　
政治

北市府排除花博給輝達做總部使用　另有4、5塊地供挑選參考

▲▼輝達相中北士科T17、18基地作為海外總部選址，但與北市府、新光人壽的協商卡關。台北市政府提供北士科T12基地作為備案選擇，希望把輝達海外總部留在台北市。圖為北士科T12基地空拍。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達相中北士科T17、18基地作為海外總部選址，但與北市府、新光人壽的協商卡關。圖為鄰近的T12基地。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達海外總部是否能順利落腳北士科至今仍持續卡關，若24日前新光人壽在24日之前仍不提出合意解約的條件，將啟動備案。今（21日）有台北市議員在財建委員會問及，選址是否包含花博園區？對此，產發局表示，花博地底可能有文物或遺址，將著手調查，不論輝達是否要進駐，花博園區都預定在2031年規劃重新使用。另外，也預計會有4、5塊土地供輝達參考。

北市議員洪婉臻今在議會財建委員會質詢時，問及輝達選址時目前進度。產發局長陳俊安說，依府級長官過去的回應，輝達有提出需求書，市府及中央有同步收到，需求書提到24日前希望提供可能合適潛在基地；不過，市府仍會以提供T17、T18持續與輝達溝通。

針對花博是否列為選項之一？陳俊安說，輝達第一次提出需求時，就包含花博園區和T12等處，但最終選定T17、T18。至於大同公司提出土地建議，因屬民間企業，由其公司自行與輝達聯繫。陳強調，需求書屬公司營業秘密，無法告知細節，但市府會竭盡所能把輝達留在台北，且與輝達有持續保持溝通。

議員陳賢蔚也提到，花博園區地下可能仍有文物，雖市府正在進行文資調查作業，若此處可能要提供給輝達參考，市府是否有考量如地底文物等狀況？陳俊安說，花博園區可能無法成為輝達進駐用地，主要因素確實是地下可能有遺址或文物。

陳俊安會後受訪表示，已評估排除將花博園區提供給輝達，除考量園區內幾乎是臨時性建物等因素，加上2030年合約將到期，已規劃園區在2031年重新開發。他也透露，初估約有3到4處土地供輝達參考，24日後收到地方及中央資料後，輝達可能將派人進行相關地點勘查作業。

每日新聞精選

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5566全員當兵被讚清流！　網刷一排推爆：誠實的好男人
快訊／詹子賢開轟　兄弟領先
小杰花30萬閃兵　IG遭洗版
快訊／風太大跌倒！男被鋼筋刺入　胸口穿出
獨／撞飛夫妻釀1死1傷！肇事建商董座資本額3.6億　曾捲立委

輝達花博新壽北市府

