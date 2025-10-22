　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北市今雨量達停班課標準「蔣萬安卻靜悄悄」　臉書仍被灌爆

▲▼蔣萬安向國民黨黨團說明重大議法案。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中央氣象署22日清晨4時「最新雨量預測」，今早8時至周二早8時，北北桃宜4縣市雨量達停班課標準。儘管台北市長蔣萬安臉書未像前一天發文宣布，但22日清晨仍遭大量市民留言灌爆，貼文心情有超過1.2萬則「怒」。

氣象署預估，今天上午台灣持續受低氣壓及東北季風雙重影響，水氣偏多並持續移入，迎風面基隆北海岸、新北市東側平地、大台北山區及宜蘭山區應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生。

▲▼台北市今雨量達停班課標準「蔣萬安卻靜悄悄」　臉書仍被灌爆。（圖／翻攝自臉書／蔣萬安）

▲市民清晨灌爆蔣萬安臉書。（圖／翻攝自臉書／蔣萬安）

對此，台北市政府昨晚（21日）宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，今天22日各機關學校照常上班上課，但陽明山區5校明天停止上班上課。

清晨接近上班時間，不少網友仍湧入蔣萬安臉書貼文洗版：「文山都土石流了」、「今天不敢發是怕被砲爛喔？」、「南港國宅路樹倒了很危險」「怕被罵22日連公布都不敢喔」、「開車上高架，都以為自己的車是橡皮艇」、「雨下成這樣還堅持不放假，鮮奶一周兩次也救不了你」、「市長還在睡，大家等等搏命出門」、「雨勢太大都已經淹水了是要怎麼出門啦！」

▲▼台北市今雨量達停班課標準「蔣萬安卻靜悄悄」　臉書仍被灌爆。（圖／翻攝自臉書／蔣萬安）

還有人留言質疑，「你的預估雨量是資方給的吧？」、「10月連假太多怕再得罪資方了？」、「股市休一天和人民的性命、稀薄的家財，根本無法相比擬的」、「這點決策都做不好，只想盲目討好資方罔顧勞方安全」、「平地也下整晚的暴雨了，文山區也土石流了，放一天假保全人民寶貴性命、各項防災準備及清理，有這麼難嗎？財團不可得罪，等老百性出事再去公祭嗎？」

▲▼山坡崩了「土石砸進家裡」驚悚曝光！北市文山區緊急疏散。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲北市文山區山坡土石流，緊急疏散6戶14人。（圖／記者黃彥傑翻攝）

北市文山區景華街128巷內社區後山山坡21日晚間8點40分發生土石崩落。警消到場查看後，發現後側山坡有持續崩落情形，且因大雨沖刷有擴大趨勢，因此緊急疏散6戶14人撤離安置。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

 
10/19 全台詐欺最新數據

【新堰塞湖畫面曝】位於馬太鞍溪下游800公尺！ 施工人員、住戶撤離

受「風神颱風」外圍環流及東北季風共伴影響，北台灣自20日開始下起驚人雨勢，一路延續到今。對此，北北基桃21日晚間宣布22日不放假，大批網友跑到台北市長蔣萬安的臉書留言抗議。

