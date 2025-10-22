直接飛進故事！《妖怪森林》飛行劇院版搶先看　懸空進入20米球幕

▲《妖怪森林》推出飛行劇院版，期間限定試映，觀眾可直接「飛進故事裡」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／高雄報導

台灣原創動畫《妖怪森林》推出「飛行劇院版」，在「2025 TTXC台灣文化科技大會」於高雄駁二「Volare 行動飛行劇院」期間限定試映，觀眾可搭乘全球獨家的飛行座椅，直接懸空「飛」進20米巨型球幕裡沉浸式體驗，跟隨「魔神仔」和主角菈奇，身歷其境在迷幻的台灣森林裡冒險。

▲高雄「Volare 行動飛行劇院」推出《妖怪森林》飛行劇院版。（圖／Facebook／Volare 行動飛行劇院）

《妖怪森林》的飛行劇場版，由智崴集團研發、文策院與《妖怪森林》原創動畫團隊共同合作。導演王世偉分享，這部IP從漫畫延伸至動畫，如今首度以「飛行劇院版」形式呈現，以台灣10座壯麗的森林取材，打造奇幻的妖怪森林。製作結合了飛行劇院影像技術、動畫敘事，象徵台灣原創內容跨界科技娛樂。

《妖怪森林》題材融合了台灣妖怪文化、親情冒險，劇情描述少女「菈奇」與「魔神仔——路達」並肩冒險，尋找菈奇失蹤的父母，同時拯救妖怪家園。觀眾可以隨著菈奇、路達，直接「飛進故事裡」，穿越森林、看見上百種妖怪的世界，親身參與奇幻歷程。

▲導演王世偉分享，《妖怪森林》飛行劇院版選了台灣10座壯麗的森林，打造奇幻的妖怪森林。（圖／記者林育綾攝）

「Volare行動飛行劇院」由高雄智崴集團研發，概念是「把迪士尼樂園的設備搬進城市裡」，採全球獨家專利飛行座椅設計，座位懸空推進20米的球幕裡，搭配風、水霧、香氣、聲光等特效，六軸動態平台隨劇情擺盪，模擬飛翔、下墜、轉向等空間移動。觀眾不需要配戴VR裝置，就能體驗「身歷其境」的飛行感。

即日起至10月26日在「2025 TTXC台灣文化科技大會」期間，高雄駁二大港倉棧七庫的「Volare行動飛行劇院」，推出《妖怪森林》飛行劇院版，期間限定試映優惠價149元，等於是平常飛行劇場的3折左右。

▲「Volare 行動飛行劇院」及「i-RIDE 飛行劇院」台北館、高雄館，也推出《進擊的巨人：開戰宣言》飛行體驗。（圖／記者林育綾攝）

而常設的「飛行劇院」高雄館（i-Ride KAOHSIUNG）位於高雄軟體園區，台北館（i-Ride TAIPEI）位於微風南山百貨，均配備球型LED螢幕、動感平台、五感感應設施，依照不同的播映內容，館內也會更換場景、氣味等佈置，工作人員服裝也會更換，帶給觀眾更沉浸的體驗。

目前在「i-RIDE 飛行劇院」高雄館、台北館，即日起至2026年1月4日舉行「動漫飛行祭」，推出超人氣《進擊的巨人：開戰宣言》、《攻殼機動隊》，讓動漫迷能用「飛行」來體驗喜愛的作品，長度皆為8分鐘，動漫祭優惠成人票520元、學生票380元、愛心票260元。其中《進擊的巨人》還搶先全球推出「15分鐘最長版本」，並贈送壓克力色紙盲抽袋，售價990元。

▲▼高雄「Volare 行動飛行劇院」，限定推出《妖怪森林》飛行劇院版。（圖／記者林育綾攝）

此外，「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區舉行，今年以「AI共創×內容新經濟」為主題，規劃兩大展區，包括：文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」、亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」，另串聯超過30場國際研討會、提案大會、產業交流活動。