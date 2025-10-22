　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直接飛進故事！《妖怪森林》飛行劇院版搶先看　懸空進入20米球幕

▲▼高雄「Volare 行動飛行劇院」推出《妖怪森林》飛行劇院版，期間限定試映，讓觀眾可以透過獨家飛行椅直接「飛進故事裡」。（圖／記者林育綾攝）

▲《妖怪森林》推出飛行劇院版，期間限定試映，觀眾可直接「飛進故事裡」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／高雄報導

台灣原創動畫《妖怪森林》推出「飛行劇院版」，在「2025 TTXC台灣文化科技大會」於高雄駁二「Volare 行動飛行劇院」期間限定試映，觀眾可搭乘全球獨家的飛行座椅，直接懸空「飛」進20米巨型球幕裡沉浸式體驗，跟隨「魔神仔」和主角菈奇，身歷其境在迷幻的台灣森林裡冒險。

▲▼高雄「Volare 行動飛行劇院」推出《妖怪森林》飛行劇院版，期間限定試映，讓觀眾可以透過獨家飛行椅直接「飛進故事裡」。（圖／Facebook／Volare 行動飛行劇院）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄「Volare 行動飛行劇院」推出《妖怪森林》飛行劇院版。（圖／Facebook／Volare 行動飛行劇院）

《妖怪森林》的飛行劇場版，由智崴集團研發、文策院與《妖怪森林》原創動畫團隊共同合作。導演王世偉分享，這部IP從漫畫延伸至動畫，如今首度以「飛行劇院版」形式呈現，以台灣10座壯麗的森林取材，打造奇幻的妖怪森林。製作結合了飛行劇院影像技術、動畫敘事，象徵台灣原創內容跨界科技娛樂。

《妖怪森林》題材融合了台灣妖怪文化、親情冒險，劇情描述少女「菈奇」與「魔神仔——路達」並肩冒險，尋找菈奇失蹤的父母，同時拯救妖怪家園。觀眾可以隨著菈奇、路達，直接「飛進故事裡」，穿越森林、看見上百種妖怪的世界，親身參與奇幻歷程。

▲▼高雄「Volare 行動飛行劇院」推出《妖怪森林》飛行劇院版，期間限定試映，讓觀眾可以透過獨家飛行椅直接「飛進故事裡」。（圖／記者林育綾攝）

▲導演王世偉分享，《妖怪森林》飛行劇院版選了台灣10座壯麗的森林，打造奇幻的妖怪森林。（圖／記者林育綾攝）

「Volare行動飛行劇院」由高雄智崴集團研發，概念是「把迪士尼樂園的設備搬進城市裡」，採全球獨家專利飛行座椅設計，座位懸空推進20米的球幕裡，搭配風、水霧、香氣、聲光等特效，六軸動態平台隨劇情擺盪，模擬飛翔、下墜、轉向等空間移動。觀眾不需要配戴VR裝置，就能體驗「身歷其境」的飛行感。

即日起至10月26日在「2025 TTXC台灣文化科技大會」期間，高雄駁二大港倉棧七庫的「Volare行動飛行劇院」，推出《妖怪森林》飛行劇院版，期間限定試映優惠價149元，等於是平常飛行劇場的3折左右。

▲▼高雄「Volare 行動飛行劇院」推出《妖怪森林》飛行劇院版，期間限定試映，讓觀眾可以透過獨家飛行椅直接「飛進故事裡」。（圖／記者林育綾攝）

▲「Volare 行動飛行劇院」及「i-RIDE 飛行劇院」台北館、高雄館，也推出《進擊的巨人：開戰宣言》飛行體驗。（圖／記者林育綾攝）

而常設的「飛行劇院」高雄館（i-Ride KAOHSIUNG）位於高雄軟體園區，台北館（i-Ride TAIPEI）位於微風南山百貨，均配備球型LED螢幕、動感平台、五感感應設施，依照不同的播映內容，館內也會更換場景、氣味等佈置，工作人員服裝也會更換，帶給觀眾更沉浸的體驗。

目前在「i-RIDE 飛行劇院」高雄館、台北館，即日起至2026年1月4日舉行「動漫飛行祭」，推出超人氣《進擊的巨人：開戰宣言》、《攻殼機動隊》，讓動漫迷能用「飛行」來體驗喜愛的作品，長度皆為8分鐘，動漫祭優惠成人票520元、學生票380元、愛心票260元。其中《進擊的巨人》還搶先全球推出「15分鐘最長版本」，並贈送壓克力色紙盲抽袋，售價990元。

▲▼高雄「Volare 行動飛行劇院」推出《妖怪森林》飛行劇院版，期間限定試映，讓觀眾可以透過獨家飛行椅直接「飛進故事裡」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄「Volare 行動飛行劇院」，限定推出《妖怪森林》飛行劇院版。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄「Volare 行動飛行劇院」推出《妖怪森林》飛行劇院版，期間限定試映，讓觀眾可以透過獨家飛行椅直接「飛進故事裡」。（圖／記者林育綾攝）

此外，「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區舉行，今年以「AI共創×內容新經濟」為主題，規劃兩大展區，包括：文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」、亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」，另串聯超過30場國際研討會、提案大會、產業交流活動。

你可能想看

「最大XR影展」駁二登場！體驗鐵達尼撞冰山、跨性別被電流矯正

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阿虎閃兵「工作全無」狀況淒慘！　經紀人心疼發聲
第3次世界大戰爆發躲哪裡？　「這8國」被點名最安全
網紅婉晴認了　偷錢傷害媽媽
快訊／兄弟、桃猿緊急開會　台灣大賽後續賽程全面順延
快訊／北市陽明山國小明日停班課
快訊／違建電梯害員工慘死　印刷大廠董座30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北市陽明山國小23日停班停課　文大、華岡、格致改遠距教學

直接飛進故事！《妖怪森林》飛行劇院版搶先看　懸空進入20米球幕

雨何時停？今年首道東北季風過境　鄭明典說「關鍵原因」

平溪線路基消失百米「搶修至11月底」　台鐵公布運行計畫

台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲

非洲豬瘟蔓延！桃園府跨單位總動員　10道防線全面防堵

高雄26萬頭豬無異狀！4措施防堵非洲豬瘟　全面禁餵廚餘

小三通航班遭強風打亂　金門機場擠爆！軍機支援疏運

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

快訊／文化大學明天持續遠距教學　行政人員居家上班

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

法前總統沙柯吉正式入獄！　隔離區單人牢房「不到3坪」

快訊／北市陽明山國小23日停班停課　文大、華岡、格致改遠距教學

直接飛進故事！《妖怪森林》飛行劇院版搶先看　懸空進入20米球幕

雨何時停？今年首道東北季風過境　鄭明典說「關鍵原因」

平溪線路基消失百米「搶修至11月底」　台鐵公布運行計畫

台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲

非洲豬瘟蔓延！桃園府跨單位總動員　10道防線全面防堵

高雄26萬頭豬無異狀！4措施防堵非洲豬瘟　全面禁餵廚餘

小三通航班遭強風打亂　金門機場擠爆！軍機支援疏運

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

快訊／文化大學明天持續遠距教學　行政人員居家上班

《幻獸帕魯》發行部聲明「拒用AI」　恐混淆玩家陷劣質作氾濫

快訊／北市陽明山國小23日停班停課　文大、華岡、格致改遠距教學

出席光復80週年詩歌朗誦會　蔣萬安台語朗讀「南國哀歌」

直接飛進故事！《妖怪森林》飛行劇院版搶先看　懸空進入20米球幕

阿虎閃兵「工作全無」狀況淒慘！　經紀人心疼發聲：不是犯殺人放火的錯

貿協在展區內設美食攤位　提供觀展者與參展商最便利選擇

日25歲女出面控父性侵4年「靈魂脫落」　鬼父被判8年

台南仁義銀髮槌球隊拚出精神　樂活盃凝聚社區長輩運動力

萬聖節倒數！康是美推出《玩具總動員》抽抽樂、誠品南西10/25買千送百

網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽：我沒有好好善待她

【文大行政QQ了】學生遠距...他們還是要上班：咕嚕咕嚕

生活熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她笑曝始末

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

台男星「因4字」閃兵！陳柏霖老粉：拒看了

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

剛開園就爆虐兒！高雄幼兒園遭終止契約

快訊／國內疑爆重大動物傳染病　農業部10:00緊急記者會說明

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

非洲豬瘟多可怕？專家嘆：你不是豬你不懂

更多熱門

相關新聞

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

文化部與高雄市政府主辦「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑，結合亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」，多達35部國內外VR作品，包括多人互動VR《鐵達尼：往日回聲》可深度體驗歷史性海難的各個時刻；還有《電流下我記得》體驗化身為跨性別者，接受電流矯正治療的經歷。

「護國神乖」化身AI機器人變壞了

「護國神乖」化身AI機器人變壞了

高雄「大港橋」AI光影展演來了！

高雄「大港橋」AI光影展演來了！

王宥謙化身魔神仔驚呆眾人

王宥謙化身魔神仔驚呆眾人

6歲弟弟突然變「老男人」

6歲弟弟突然變「老男人」

關鍵字：

妖怪森林TTXC台灣文化科技大會飛行劇院

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

表面溫和實則非常固執三大星座！

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

小煜把金鐘獻大兒子！認「4歲兒是特殊兒」曝已在做早療

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面