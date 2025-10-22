　
生活

結婚拍照區「像靈堂」？北市中正區戶政：以傳統婚慶習俗為靈感

台北市中正區戶政事務所結婚拍照專區。（圖／台北市中正區戶政事務所）

▲台北市中正區戶政事務所結婚拍照專區。（圖／台北市中正區戶政事務所）

圖文／CTWANT

近年來不少新人結婚登記都會在戶政事務所的結婚背板前拍照留念，不過有民眾反映台北市中正區的戶政事務所結婚背板像「靈堂」，一旁還有「罐頭塔」的擺設，讓新人相當傻眼。對此，台北市民政司長陳永德回應，市政府今年度有編列350萬預算改善；中正區戶政事務所則一一說明其以「南門市場」為發想靈感的寓意，結合傳統婚慶習俗，是一段文化記憶的傳遞、一份對新人美好未來的祝福。

日前有網友表示，中正區戶政所的結婚拍照背板有罐頭、有鮮花、有素果、有腌肉……等，有些溫馨感，甚至感覺是走「慎終追遠」風格。

民進黨台北市議員洪婉臻21日在議會質詢民政部門，她先秀出一張罐頭疊成塔，還有花籃的照片，請現場官員猜照片的地點。有人猜商店、告別式會場、葬儀社的花店，沒想到答案揭曉竟是設在台北市南門市場樓上中正區戶政事務所的結婚背板，引發全場震驚。

陳永德對此則表示，今年有編列350萬元的預算，將再改善戶政事務所的結婚背板設計。至於中正區戶政事務所則發聲表示，該所以「南門市場」為發想靈感，結合傳統婚慶習俗，佈置出一處充滿在地風情與幸福寓意的結婚場景，象徵佳偶天成、福氣綿延，並以中正區的區花「木棉花」做妝點，寓意珍惜身邊人、珍惜眼前的幸福，搭配紅色系花藝增添浪漫氣息，鼓勵新人勇於表達愛意。

戶政事務所提到，拍照佈景前方擺設紅棗、花生、桂圓與蓮子，取其「早生貴子」的吉祥諧音，祝福新人家庭幸福圓滿滿袋的五穀雜糧象徵豐收與富足，寓意新人生活豐衣足食；懸掛著的火腿和香腸，是傳統婚俗十二禮之一，代表對新人一方家人「豐碩誠懇」的敬意和祝福，也象徵著婚姻的豐盛和真誠。

至於佈景後方的囍字小酒罈是「女兒紅」、「狀元紅」，蘊含父母對兒女成龍成鳳、結婚成家的滿滿祝福與期望，象徵傳承與心意的延續；鮑魚罐頭則代表富貴與繁榮，象徵新人婚後生活安定富足、事業有成。戶政事務所強調，該背板不只是拍照區，更是一段文化記憶的傳遞、一份對新人美好未來的祝福。

台北市中正區戶政事務所結婚拍照專區。（圖／台北市中正區戶政事務所）

▲▼台北市中正區戶政事務所結婚拍照專區。（圖／台北市中正區戶政事務所）

台北市中正區戶政事務所結婚拍照專區。（圖／台北市中正區戶政事務所）

台北市中正區戶政事務所結婚拍照專區。（圖／台北市中正區戶政事務所）

