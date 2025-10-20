　
國際

人生最愛的「商業書」　比爾蓋茲：巴菲特借我的那本

比爾蓋茲。（圖／達志／美聯社）

▲比爾蓋茲。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）談到自己心中「最好的商業書籍」時，並非提及當代暢銷的企業管理手冊，而是一本在他出生前便已出版、股神巴菲特借給他的老書。

根據《Benzinga》報導，這本讓他念念不忘的作品，是約翰布魯克斯（John Brooks）於1969年出版的《Business Adventures（商業冒險）》，裡面有收錄12篇來自《紐約客（The New Yorker）》的商業長篇報導集。

比爾蓋茲最早聽聞這本書，是在1991年首次與巴菲特（Warren Buffett）會面時。當時他好奇請教巴菲特最喜歡的商業書是哪一本，巴菲特毫不猶豫回答：「是約翰布魯克斯的《Business Adventures》，我把我的那本寄給你。」

多年後，比爾蓋茲仍記得這個瞬間，並在2014年於他的個人網站《Gates Notes》撰文回憶「巴菲特借給我的那本書，我到現在還留著。」

《Business Adventures》所收錄的故事內容橫跨20世紀中期的美國商業史，描寫企業興衰與人性的細節，其中從福特汽車公司（Ford Motor Co.）慘遭市場滑鐵盧的Edsel車型，到施樂控股公司（Xerox Holding Corp）的崛起，都以真實案例揭示商業運作背後的決策錯誤與心理動力。比爾蓋茲形容，這本書的魅力在於它「把企業世界當作人性的舞台來寫」，而非冰冷的數字與策略手冊。

在2014年的文章中，比爾蓋茲寫道，雖然《Business Adventures》出版至今已超過40年，但其中關於企業運作與人性弱點的洞見仍舊適用。比爾蓋茲認為，商業的外在形式會變，但本質沒有變過。蓋茲甚至將這本書與班傑明・葛拉漢（Benjamin Graham）的經典著作《智慧型投資人（The Intelligent Investor）》並列，稱兩者皆為能跨越時代、具長久價值的經典作品。

這種對「商業基本面永恆不變」的看法，也與巴菲特的投資哲學相呼應。巴菲特長年提倡以閱讀積累知識，認為閱讀的複利效應能形塑長期競爭優勢；而蓋茲則在後來的訪談中說，如果能對年輕時的自己提出忠告，他會更重視情緒智商與溝通能力，而非單純追求智力表現。他坦言，布魯克斯筆下那些人物在壓力下的抉擇與性格轉折，讓他學到比任何商業理論更深的教訓。

日居酒屋被台人狂留五星評論「做一事」　一票人笑翻：真的很有才
大馬母女慘死租屋處！　母「頭部幾乎被斬斷」11歲女倒臥血泊中
