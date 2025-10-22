男星閃兵被上銬「為何涉嫌性侵的不銬」　律師曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

新北地檢署21日針對閃兵案展開第三波行動，修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、坤達、書偉等藝人均涉案，引發社會大眾關注。網紅「巴毛律師」陳宇安表示，有人質疑為何閃兵小隊都被上銬，而三立前高層之子龔益霆遭C姓女星指控下藥性侵，卻不用上銬，主要是因為「程序不同」，閃兵小隊都是被拘提到案，龔當初則是被通知到案說明。

▲圖為龔益霆9月前往北檢複訊的畫面。（資料照／記者李毓康攝）

藝人閃兵案風波再起，巴毛律師21日在臉書發文中提到，有人質疑閃兵小隊都被上銬，為什麼涉嫌性侵的龔益霆不用上銬，「閃兵難道比性侵嚴重嗎？民進黨腐敗？」但其實要不要上銬跟案情嚴重程度無關，主要是因為程序不同。

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

巴毛律師說明，閃兵小隊都是被拘提到案，拘提會視狀況決定要不要上銬，但龔益霆當時是被通知到案說明，而非拘提，所以不用上銬，「逃兵小隊的情形是否必要上銬我覺得可以討論，但這絕對不是什麼雙重標準還是誰後台比較硬就可以不要銬，單純程序不同啦。」