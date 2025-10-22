藝人閃兵小隊全上銬「涉性侵龔益霆不用」　律師解釋了

記者陳俊宏／綜合報導

新北地檢署針對「閃兵案」展開第三波行動，上銬拘提多名涉嫌以不法手段規避兵役的藝人。對此，網紅律師「巴毛律師」陳宇安表示，有人說閃兵小隊都被上銬，為什麼涉嫌性侵的龔益霆不用上銬，「閃兵難道比性侵嚴重嗎？民進黨腐敗（？）其實要不要上銬，跟案情嚴重程度根本沒有關係。」

▼藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，21日遭上銬拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）



陳宇安在臉書發文解釋，主要是這兩種程序不同，閃兵小隊都是被拘提到案，而龔益霆是被通知到案說明，不是被拘提，本來就不用上銬。

陳宇安說，拘提則是視狀況決定要不要上銬，「我覺得逃兵小隊的情形是否必要上銬，我覺得可以討論，但這絕對不是什麼雙重標準，還是誰後台比較硬，就可以不要銬，單純程序不同啦。」

「王大陸是不是沒有跟上團購啊」，陳宇安表示，其他人都10幾萬交保，他要300萬交保，「有人說王大陸是肉粽頭，我覺得他更像冤大頭。」

陳志明成立「閃兵集團」，收費幫助役男逃避兵役，新北地檢2月、5月間發動兩波偵蒐行動，並在6月起訴28人，包括王大陸、陳零九等9位藝人。檢警21日發動第三波掃蕩，再拘提陳柏霖、修杰楷、ENERGY的張書偉、棒棒堂小杰等4人到案。Energy的坤達今晨返抵桃園機場，也被拘提到案說明。

三立電視台前副總之子龔益霆被知名女星控訴下藥性侵，9月中遭檢方依涉嫌妨害性自主、妨害性隱私兩項罪名，諭令100萬元交保，限制出境。

▲▼龔益霆被檢方諭令100萬元交保，限制出境。（圖／記者李毓康攝）

