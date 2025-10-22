坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

記者葉國吏／綜合報導

新北地檢署21日針對「閃兵案」展開第三波行動，Energy成員坤達涉入其中，坤達今晨6時許返抵桃園機場後，檢警也立即拘提到案說明。跟坤達一起到加拿大的KID聽聞後相當驚訝，表情變化過程被錄下網路瘋傳。

▲坤達返抵桃園機場。（圖／機場聯誼會提供）

陳志明成立「閃兵集團」，收費幫助役男逃避兵役，新北地檢2月、5月間發動2波偵蒐行動，並在6月起訴28人，包括知名歌手陳零九等9位藝人。檢警21日發動第三波掃蕩，再拘提陳柏霖、修杰楷、「ENERGY」的張書偉與「棒棒堂」小杰等4名藝人到案。

▲KID主持《綜藝玩很大》10年。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

對此，「ENERGY」團員坤達的經紀公司發布聲明表示，「坤達21日中午剛抵達國外工作，但一接到消息立即取消工作，已與警方聯繫將提前返回台灣，全力配合偵辦，並接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口。」坤達強調，「15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。」

坤達這次工作計畫原定10天後才返台，根據《三立新聞》報導，一起前往加拿大的KID在當地聽到記者詢問此事一臉錯愕，回應「你是記者喔？」結巴回說「我不是、我不是」，隨即轉頭向工作人員求救。這片對在Threads瘋傳，Threads還出現「逃兵的請自首」的Hashtag，可見網路話題的熱度。