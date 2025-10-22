　
社會 社會焦點 保障人權

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

記者陳煥丞、柯沛辰／桃園報導

檢警針對閃兵案展開第三波搜索，Energy成員坤達也涉案，因此緊急中斷工作，請假與Toro郭葦昀一同搭機返台，於清晨6時許抵達桃園機場。由於男團Energy先前傳出全員免役，因此郭葦昀一下機也受訪透露服役狀況。

郭葦昀受訪時強調，網路資訊不完整，他有正常經過醫院判斷體位，有入伍，也有服替代役，而坤達在加拿大得知事情當下，也立即選擇回台面對錯誤。

郭葦昀透露，事發當下，坤達非常積極馬上訂機票，沒做其他打算，所以他也馬上陪同他搭機返台，至於Energy整個團體服役的細節，由於他們現在才剛下機，後續將跟唱片公司來做釐清。

至於被問到有無與坤達在飛機上討論病歷造假等事？郭葦昀回應，他們搭了十幾個小時飛機比較疲憊，還要趕行程，不方便回答更多細節。

Energy自2002成軍，相隔21年重新合體復出，因為閃兵風波延燒，當年全員免役一事又被拿出來討論。

當年書偉被診斷出遺傳性地中海型貧血，因而免除兵役，阿弟（蕭景鴻）則因大量舞蹈動作傷及腰椎，造成椎間盤突出，一度退團養傷，2005年入伍後低調服役，但因椎間盤突出，入伍12天被驗退。Toro郭葦昀也是因為脊椎側彎，下部隊後被驗退，牛奶（葉乃文）則是脊椎移位。

面對外界質疑，Energy在金曲獎時慶功宴上曾回應。當時牛奶強調，自己出道前就免役了，只是網路資訊有誤，沒機會對大家說明。Toro則反問媒體：「難道有人說我沒GG，我就要脫褲子給他看嗎？」

▲▼Toro郭葦昀。（圖／記者柯沛辰攝）

▲Toro郭葦昀受訪強調，他有服替代役。（圖／機場聯誼會提供，下同）

對此，「ENERGY」團員坤達的經紀公司發布聲明表示，「坤達21日中午剛抵達國外工作，但一接到消息立即取消工作，已與警方聯繫將提前返回台灣，全力配合偵辦，並接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口。」

坤達今晨6時許返抵桃園機場後，立即被檢警拘提到案說明。

▼坤達返抵桃園機場，一下機立刻被拘提。（圖／機場聯誼會提供）

▲▼坤達返抵桃園機場。（圖／機場聯誼會提供）

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

就在台灣旁邊！　鄭明典曝「小低壓可能變颱風」關鍵
男星閃兵全上銬「涉性侵的卻不銬？」　律師曝原因
連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億
快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提
涉造假病例「閃兵」　坤達今晨回應了
小S全家包場大安區餐廳！　路邊「眼眶泛紅」具俊曄1動作超暖

車遭竊違規19次罰款6萬　女車主沒辦歸責要全繳

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

棒棒堂6人沒當兵奪金鐘獎　Cheap：大談全民國防又獎勵閃兵？

造假病例「閃兵」　坤達今晨回應了

男星閃兵被上銬「為何涉嫌性侵的不銬」　律師曝原因

「連千毅小四」找到新金主！　兩台保時捷炫富

藝人閃兵小隊全上銬「涉性侵龔益霆不用」　律師解釋了

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

車遭竊違規19次罰款6萬　女車主沒辦歸責要全繳

台灣大賽爆「無畫面」爭議　蔡其昌將提案：季後賽強制增設攝影機

平溪線土石不斷「停駛第3天」　台鐵：安全無虞再復駛

日本小情侶月台「激戰」1分鐘！　前後狂晃拉裙畫面曝光

TOYOTA「神車休旅再出招」狂野不輸Land Cruiser！買菜車變成登山車

曾遭知名總理毆打強暴！　美「淫魔富商」受害者遺作再揭秘

六月雷擊式頭痛1年「竟然是罕病」！檢查全做了…一度找不出病因

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

安心亞被問懷孕拒捶肚　傳交往過阿KEN「要證據」

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

快訊／坤達涉「閃兵」今晨抵桃機　檢警馬上拘提

女縮胃腦病變癱床　醫：她住院還吃麥當勞

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

閃兵連環爆「再鎖定92人」　顧立雄：大部分都假冒高血壓

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

男星閃兵全被上銬　律師曝原因

盜公債10.2億　台銀前襄理通緝25年不起訴

新北地檢署21日針對「閃兵案」展開第三波行動，Energy成員坤達涉入其中，坤達今晨6時許返抵桃園機場後，檢警也立即拘提到案說明。在8時20許抵達永和分局。

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

安心亞親揭和阿Ken真實關係

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

快訊／坤達涉「閃兵」今晨抵桃機　檢警馬上拘提

女縮胃腦病變癱床　醫：她住院還吃麥當勞

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

