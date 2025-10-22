Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

記者陳煥丞、柯沛辰／桃園報導

檢警針對閃兵案展開第三波搜索，Energy成員坤達也涉案，因此緊急中斷工作，請假與Toro郭葦昀一同搭機返台，於清晨6時許抵達桃園機場。由於男團Energy先前傳出全員免役，因此郭葦昀一下機也受訪透露服役狀況。

郭葦昀受訪時強調，網路資訊不完整，他有正常經過醫院判斷體位，有入伍，也有服替代役，而坤達在加拿大得知事情當下，也立即選擇回台面對錯誤。

郭葦昀透露，事發當下，坤達非常積極馬上訂機票，沒做其他打算，所以他也馬上陪同他搭機返台，至於Energy整個團體服役的細節，由於他們現在才剛下機，後續將跟唱片公司來做釐清。

至於被問到有無與坤達在飛機上討論病歷造假等事？郭葦昀回應，他們搭了十幾個小時飛機比較疲憊，還要趕行程，不方便回答更多細節。

Energy自2002成軍，相隔21年重新合體復出，因為閃兵風波延燒，當年全員免役一事又被拿出來討論。

當年書偉被診斷出遺傳性地中海型貧血，因而免除兵役，阿弟（蕭景鴻）則因大量舞蹈動作傷及腰椎，造成椎間盤突出，一度退團養傷，2005年入伍後低調服役，但因椎間盤突出，入伍12天被驗退。Toro郭葦昀也是因為脊椎側彎，下部隊後被驗退，牛奶（葉乃文）則是脊椎移位。

面對外界質疑，Energy在金曲獎時慶功宴上曾回應。當時牛奶強調，自己出道前就免役了，只是網路資訊有誤，沒機會對大家說明。Toro則反問媒體：「難道有人說我沒GG，我就要脫褲子給他看嗎？」

▲Toro郭葦昀受訪強調，他有服替代役。（圖／機場聯誼會提供，下同）

對此，「ENERGY」團員坤達的經紀公司發布聲明表示，「坤達21日中午剛抵達國外工作，但一接到消息立即取消工作，已與警方聯繫將提前返回台灣，全力配合偵辦，並接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口。」

坤達今晨6時許返抵桃園機場後，立即被檢警拘提到案說明。

▼坤達返抵桃園機場，一下機立刻被拘提。（圖／機場聯誼會提供）