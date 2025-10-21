7-11寄杯咖啡「一口氣省370元」　牛肉麵優惠、義大利麵兩件更省

▲7-11祭出新一波咖啡寄杯優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

雙北豪大雨加上全台天氣漸涼，超商推出新一波咖啡、微波鮮食優惠。7-ELEVEN自今（20）日起至10月30日秋季組合優惠，特大杯美式17杯660元、特大拿鐵17杯820元，最多一口氣省下370元。同時還有「可口牛肉麵」點數加購優惠、「貳樓」聯名義大利麵「第二件85折」。

★7-ELEVEN

●APP咖啡優惠

7-ELEVEN 自10月21日至10月30日，在「OPENPOINT 行動隨時取」推出新一波咖啡優惠：

◾特大杯拿鐵，17杯820元，69折（原價70元/杯）。

◾特大杯美式，17杯660元，65折（原價60元/杯）。

◾小葉奶茶／梔子花奶青，17杯650元，64折（原價60元/杯）。

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，17杯650元，6折（原價60元/杯）。

▼7-11即日起至10月30日，在「OPENPOINT 行動隨時取」推出新一波咖啡優惠。（圖／業者提供）

●牛肉麵推薦

天涼後微波熱食銷量增加，7-ELEVEN合作米其林必比登推薦名店「可口牛肉麵」，推出「可口紅燒牛肉麵」售價139元，以經典紅燒湯頭與精燉牛腱肉，搭配秘製辣椒爆炒的牛油、酸菜，細麵扒附滿滿湯汁，此波麵量增量10%，加量不加價，即日起至10月28日限量「OPENPOINT」1點加價129元即可享有。

同時推薦「滿漢大餐酸菜牛肉拌麵」售價109元，使用牛腱心加上數種中藥材，高壓燉煮入味、肉質細緻，選用豆瓣醬與醬油煸辣牛油，提升香氣與濃郁口感，還有雲林產芥菜醃漬熟成3個月，加入蒜頭、辣椒爆炒成酸菜。

▼7-11推薦牛肉麵。（圖／業者提供）

●7-11合作「貳樓」義大利麵優惠



7-ELEVEN自有鮮食品牌「Homeal」與人氣早午餐品牌「貳樓Second Floor」獨家合作，開發3款義大利麵，免百元即可在家享用餐廳等級的西式餐點。新品推薦「Homeal x貳樓雙起司肉醬義大利麵」，以濃郁牛豬肉醬搭配帕瑪森及切達兩種起司，帶來經典滋味，售價89元。

另有「Homeal x貳樓蒜辣海鮮義大利麵」，以義大利進口香料爆香調製醬汁，搭配新鮮蛤蜊拌炒，鮮香微辣、層次濃郁，售價99元；還有「Homeal x貳樓烤雞佐青醬義大利麵」售價89元。即日起至11月25日，「Homeal 全系列」米飯、麵食類品項「任選第二件85折」。

▼即日起至11月25日「Homeal 全系列」米飯、麵食類「任選第二件85折」。（圖／業者提供）

★全家

全家看準天氣轉涼，推出濃郁系料理。義大利麵品牌「uno pasta」推出3款新品，包括「焗烤蕃茄起司四方麵」、「焗烤明太子筆尖麵」與「青醬蛤蜊義大利麵」。

▲全家「uno pasta」推出3款新品義大利麵。（圖／業者提供）



「焗烤蕃茄起司四方麵」使用獨家紅白雙醬與生義大利麵，保留起司牽絲口感；「焗烤明太子筆尖麵」則結合奶油白醬與鮮明太子醬，兩款售價皆99元。

「青醬蛤蜊義大利麵」升級回歸，採用HPP冷高壓技術保留青醬天然鮮香，搭配花蛤肉及切達起司，風味清爽又濃郁，售價89元。而8月於雙北限定販售的「蕃茄起司手工千層麵」也擴大至桃園地區限店供應，獲得不少好評。

為迎接10月25日「世界義大利麵日」，全家即日起至10月28日期間，會員購買「uno pasta全品項」可享79折，另搭配副餐可省5元、指定飲品則再省10元，讓消費者平價享用餐館級美味。