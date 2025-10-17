　
民生消費

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」2件69折網友瘋搶購！

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」2件69折網友瘋搶購！（圖／業者提供）

▲全家便利商店近期再度引爆甜點控話題。（圖／翻攝自treads，以下同）

消費中心／綜合報導

全家便利商店甜點被大票網友封為「便利商店甜點天花板」，近期再度引爆甜點控話題！旗下minimore甜點品牌於10月15日推出多款甜點：「香草卡士達生甜甜圈」、「反烤焦糖布丁蛋糕」、「巧酥餅乾泡芙」和「開心果Q皮半月燒」，同時還祭出任選兩件69折優惠（活動至10月28日止）讓網友直呼：「不用等友善時光就能開吃太幸福！」。這波甜點新登場，成功在 Threads、Dcard等社群掀起熱潮。

其中討論度最高的就是「香草卡士達生甜甜圈」，主打蓬鬆柔軟的麵包體包裹濃郁香草卡士達醬，甜而不膩又帶淡淡奶香，網友分享開箱：「外皮鬆軟、內餡香氣在嘴裡慢慢化開」、「全家這顆直接打趴外面一堆甜點店！」，還有網友說：「丟冷凍後口感更讚」、「兩件69折平均一顆才34元，甜點控完全淪陷」。

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」2件69折網友瘋搶購！（圖／業者提供）

最近「翻轉布丁」在網路上爆紅，全家也沒錯過這波熱浪，推出「反烤焦糖布丁蛋糕」，這款甜點以低溫慢火熬煮焦糖，融入鬆軟蛋糕體與滑順布丁層，入口綿密香濃，焦糖香氣在嘴裡擴散，被網友形容是「大人系甜點代表」、「甜中帶苦的平衡超完美」。而另一款「開心果Q皮半月燒」也獲得不少好評，濃郁開心果香搭配Q彈外皮，讓人驚呼「根本是把日式甜點搬進超商！」

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」2件69折網友瘋搶購！（圖／業者提供）

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」2件69折網友瘋搶購！（圖／業者提供）

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」2件69折網友瘋搶購！（圖／業者提供）

這波甜點新品迅速在各大社群平台發酵，網友紛紛曬出開箱照：「全家真的什麼都做得出來」、「不用排隊也能吃到日本爆紅生甜甜圈太感動」。還有人笑說：「花小錢當網美」。從便利商店甜點變成討論度破表的「全民甜點」，全家minimore再度用創新與品質征服甜點控的味蕾。

