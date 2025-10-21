吃稀飯等於喝糖水？農糧署用中醫、現代營養學教你健康吃

▲稀飯示意圖。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

不少人認為吃稀飯就像喝糖水，既沒營養又容易讓血糖飆升，農糧署近日在臉書澄清，這種說法過於片面。事實上，從中醫典籍到現代營養學都肯定稀飯和米湯的好處，不僅有助養胃、復元，也能提供基本營養。

根據《本草綱目》、《傷寒雜病論》等古籍記載，米湯具備「和胃、養陰」和「補虛止渴」等功效，適合病後虛弱或口渴的人食用。張仲景也曾用米飲幫助病人恢復體力，可見稀飯在中醫食療中佔有一席之地。

從營養成分來看，標準一碗稀飯（白米50克加水300毫升，煮成約300克稀飯）含熱量約150大卡、碳水化合物33克、蛋白質3克，脂肪極少（不到0.5克），還含有維生素B1、鉀、鎂、磷等礦物質。和糖水相比，稀飯不只水分多，營養也更完整。

在血糖影響方面，雖然稀飯的升糖指數（GI）比白飯高一些，但因為水分多、碳水化合物含量較低，升糖負荷（GL）並不高，對血糖衝擊沒有想像中大。反觀糖水，GI值接近100，GL也高，才是真正容易讓血糖飆升的食物。因此，稀飯和糖水完全不能畫上等號。

想要吃得健康，農糧署建議稀飯最好搭配蛋白質（如豆腐、魚、蛋、肉類）、膳食纖維（青菜、菇類）及健康油脂（如芝麻油、堅果），不僅能降低餐後血糖波動，也能讓飽足感更持久。重點是均衡飲食勝過排斥單一食物，下次有人再說「吃稀飯等於喝糖水」，不妨把這些科學觀念分享給他。