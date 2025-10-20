　
地方 地方焦點

從非洲感染瘧疾到台灣執業　橫田大知走進中醫世界

▲新營醫院迎來首位日本籍中醫師橫田大知，將自11月起正式開診。（記者林東良翻攝，下同）

▲新營醫院迎來首位日本籍中醫師橫田大知，將自11月起正式開診。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

衛生福利部新營醫院中醫科自11月起迎來首位在台灣公立醫院執業的日本籍中醫師──橫田大知，他以自身生命經驗走向中醫道路，旅途中的台灣溫暖也讓他立定志向，要在台灣深耕中醫、回饋這片土地。

▲新營醫院迎來首位日本籍中醫師橫田大知，將自11月起正式開診。（記者林東良翻攝，下同）

▲橫田醫師曾因在非洲感染瘧疾，靠中醫調理康復，因此決心投入中醫領域。

橫田大知醫師曾遊歷世界多國，卻在非洲感染瘧疾後導致嚴重消化功能失調，西醫治療效果有限，最終靠中藥調理逐步康復，親身體驗中醫療效之深。他說：「我在台灣旅行時遇到的人非常熱情，有人讓我搭便車、甚至邀我住在家裡，這些經歷深深感動我，想把力量回饋給台灣。」

▲新營醫院迎來首位日本籍中醫師橫田大知，將自11月起正式開診。（記者林東良翻攝，下同）

橫田醫師表示，旅居台灣期間受到許多民眾幫助，立志留台行醫回饋社會。

新營醫院指出，中醫科重視「以病人為中心」核心理念，設有完整住院醫師制度，將協助橫田醫師發展其頭皮針、耳針、皮下針等針灸專長，為患者改善自律神經失調、失眠、腸胃不適等問題。橫田醫師同時擁有心理學背景，期許將中醫理論與心理療癒整合，打造全方位「身心合一」照護模式。

此舉不僅彰顯台日醫學文化交流更深入一步，也為新營醫院注入國際視野與醫療活力。院方表示，橫田大知醫師門診時間為每週二下午與週五上午，歡迎民眾踴躍預約，親身體驗跨國醫師帶來的中醫新風景。

10/19 全台詐欺最新數據

中醫橫田大知

