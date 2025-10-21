　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

九九重陽糕飄香　爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶

▲爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

華山基金會東河愛心天使站21日上午10點於隆昌文化健康站舉辦14周年感恩茶會，邀請38位長輩、在地鄉親、義工，以及台東縣原住民事務關懷發展協會一同參與，透過DIY重陽糕體驗，歡慶重陽佳節並傳遞關懷與溫暖。

長輩們在平時站長訪視中，常聊起年輕時的艱辛日子，幫家務、務農或放牛的日子裡，難得過節，也無法享用甜品美味。茶會特別安排阿公阿嬤手作重陽糕體驗，將麵粉與糯米粉搓揉成團，並加入紅糖粉，再層層鋪入蒸籠中蒸熟，現場充滿歡笑與香氣。活動一開始，由加賀谷音樂表演揭開序幕，並安排回顧過去一年服務成果，結合失智延緩遊戲、髮型概念設計師義剪及血壓量測，讓長輩在手作與遊戲中享受關懷與照顧。義工們也奉上熱茶，搭配重陽糕，祝福爺奶活力長存、安康幸福。

此次活動特別感謝台東縣原住民事務關懷發展協會支持，不僅提供長輩午餐，也準備茶飲搭配糕點，讓每位爺奶都感受到溫暖與幸福。

華山基金會自民國98年起在台東地區設立服務據點，目前服務約1,140位三失（獨居、失智、失能）弱勢長輩，提供免費到宅服務。基金會也邀請鄉親加入認助長輩行列，每月1,250元即可支持一位長輩的常年服務，或加入義工行列，共同守護在地長者。愛心專線：（089）530-238 徐站長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／關鍵改判+許基宏美技　兄弟持續領先
LIVE／豪雨+強風警報齊發　北台灣持續紫爆！氣象署最新說明
快訊／花蓮5地區明停止上班上課
快訊／北市5校明停班停課
快訊／馬太鞍溪「新增堰塞湖」恐溢流　公路局緊急封閉下游橋便道
快訊／宜蘭宣布明2里2校停止上班上課　
快訊／新北：北北基桃共識　明上班上課
快訊／名醫鄭文芳涉性侵逃出國　今回台收押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／宜蘭縣宣布22日2里2校停止上班上課

九九重陽糕飄香　爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶

2025虎尾毛巾節登場！展現毛巾之都創新能量　打造雲林品牌亮點

台東馬蘭榮家住民與志工聯手出征　勇奪樂活盃高智爾球亞軍

永續方舟館深化環境教育影響力　推動台東邁向淨零永續新生活

中埔分局重陽敬老餐會　防詐騙宣導活動成功舉辦

四湖鄉治水工程啟動　防洪升級護農田村落

《台東縣百歲人瑞故事寫真書》　饒慶鈴與市長共同開箱

千座墓塚恐遷移！　基督教墓園地主提訴願、家屬集結抗爭籲市府停止重劃

斥資5.7億！蓮潭國中小二期校舍啟用　南科教育量能再升級

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

快訊／宜蘭縣宣布22日2里2校停止上班上課

九九重陽糕飄香　爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶

2025虎尾毛巾節登場！展現毛巾之都創新能量　打造雲林品牌亮點

台東馬蘭榮家住民與志工聯手出征　勇奪樂活盃高智爾球亞軍

永續方舟館深化環境教育影響力　推動台東邁向淨零永續新生活

中埔分局重陽敬老餐會　防詐騙宣導活動成功舉辦

四湖鄉治水工程啟動　防洪升級護農田村落

《台東縣百歲人瑞故事寫真書》　饒慶鈴與市長共同開箱

千座墓塚恐遷移！　基督教墓園地主提訴願、家屬集結抗爭籲市府停止重劃

斥資5.7億！蓮潭國中小二期校舍啟用　南科教育量能再升級

大雨淋濕鞋子怎麼辦？「5個方法」讓你濕鞋快乾又不臭

快訊／台中男墜電梯井「左手見骨」　無生命跡象送醫

轟！鹿港瀝青廠大火　出動消防機器人搶救

不斷更新／關鍵改判+許基宏美技　兄弟6局2比0領先

快訊／花蓮縣宣布22日5地區停止上班上課

LIVE／豪雨+強風警報齊發　北台灣持續紫爆！氣象署最新說明

宋偉恩錄實境突「情緒失控暴走」氣到發抖！　陳漢典嚇壞：怕他會動手

快訊／宜蘭縣宣布22日2里2校停止上班上課

台北市明正常上班課　陽明山區5校停班停課

快訊／新北：基北北桃共識　明上班上課

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

地方熱門新聞

即／宜蘭：22日2里2校停止上班上課

快訊／屋我尾山一天2山難

網路民調「獨漏他」　柯呈枋表態參選

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

桃園「跨文化微旅行」走讀　企業參加落實ESG

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

「南投原住民在一起」活動從光復節連假登場

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

基督教墓園地主提訴願、家屬集結抗爭籲市府停止重劃

捷運三鶯線全線動態測試進行中

屏東沿海地區21日大停水確定取消

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

更多熱門

相關新聞

台東馬蘭榮家住民與志工聯手出征　勇奪樂活盃高智爾球亞軍

台東馬蘭榮家住民與志工聯手出征　勇奪樂活盃高智爾球亞軍

為推廣高齡健康促進與活躍老化理念，馬蘭榮家於10月18日帶領住民與志工共9人參加「114年台東縣樂活盃高智爾球聯誼賽」。活動於台東縣立體育場盛大舉行，吸引來自嘉義、花蓮及台東等多支代表隊參賽，涵蓋長青組、社會組及親子組，現場氣氛熱烈。

永續方舟館深化環境教育影響力　推動台東邁向淨零永續新生活

永續方舟館深化環境教育影響力　推動台東邁向淨零永續新生活

即／蘭嶼工地工人跌倒遭鋼筋穿刺　緊急送醫

即／蘭嶼工地工人跌倒遭鋼筋穿刺　緊急送醫

旅客遊台東山區爆胎　大武警聯絡車行解圍

旅客遊台東山區爆胎　大武警聯絡車行解圍

台東縣新化部落舉辦傳統家屋祈福儀式

台東縣新化部落舉辦傳統家屋祈福儀式

關鍵字：

重陽華山台東

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面