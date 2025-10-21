九九重陽糕飄香　爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶

▲爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

華山基金會東河愛心天使站21日上午10點於隆昌文化健康站舉辦14周年感恩茶會，邀請38位長輩、在地鄉親、義工，以及台東縣原住民事務關懷發展協會一同參與，透過DIY重陽糕體驗，歡慶重陽佳節並傳遞關懷與溫暖。

長輩們在平時站長訪視中，常聊起年輕時的艱辛日子，幫家務、務農或放牛的日子裡，難得過節，也無法享用甜品美味。茶會特別安排阿公阿嬤手作重陽糕體驗，將麵粉與糯米粉搓揉成團，並加入紅糖粉，再層層鋪入蒸籠中蒸熟，現場充滿歡笑與香氣。活動一開始，由加賀谷音樂表演揭開序幕，並安排回顧過去一年服務成果，結合失智延緩遊戲、髮型概念設計師義剪及血壓量測，讓長輩在手作與遊戲中享受關懷與照顧。義工們也奉上熱茶，搭配重陽糕，祝福爺奶活力長存、安康幸福。

此次活動特別感謝台東縣原住民事務關懷發展協會支持，不僅提供長輩午餐，也準備茶飲搭配糕點，讓每位爺奶都感受到溫暖與幸福。

華山基金會自民國98年起在台東地區設立服務據點，目前服務約1,140位三失（獨居、失智、失能）弱勢長輩，提供免費到宅服務。基金會也邀請鄉親加入認助長輩行列，每月1,250元即可支持一位長輩的常年服務，或加入義工行列，共同守護在地長者。愛心專線：（089）530-238 徐站長。