台東縣新化部落舉辦傳統家屋祈福儀式　連結文化根源與永續共識

▲台東縣新化部落舉辦傳統家屋祈福儀式。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣達仁鄉新化部落日前在TJUKAKULJAI（就卡固來）傳統遺址舉行傳統家屋祈福儀式，儀式莊重而充滿文化意涵。縣府原住民族行政處長高忠雲、土地保留科長呂朝陽、達仁鄉長陳新輝、部落主席林新義、頭目陳復興、代表會劉仁宗代表及眾多族人共同參與，場面熱絡。這場儀式不僅凝聚族人情感，展現傳統工藝與信仰精神，更象徵部落與政府部門在文化與治理上的互信與共榮，具體體現台東縣推動原住民資源「共同管理」計畫的重要階段成果。

台東縣政府表示，新化部落是縣內推動「原住民資源共同管理計畫」的重點部落之一。該計畫由縣府與原住民族委員會、農業部林業及自然保育署等資源治理機關協力推動，以「文化共融、資源共享、治理永續」為目標，期望建立起部落與資源管理機關間的長期夥伴關係，讓文化復振與環境永續能在日常生活中落地實踐。

縣府原民處指出，此次祈福儀式不僅是部落文化的再現，也象徵「部落資源共管計畫」邁入具體落實的階段。藉由去年所簽訂的合作意向書延續推動，透過跨機關協作與部落參與，共同打造兼具文化保存與自然治理的地方典範。現場族人也相約待12月底家屋修復完工後，再度集結舉行感恩慶祝儀式。

此外，縣府將與達仁鄉公所及新化部落合作，在2026年台東城市博覽會期間設置文化遺址與共管成果專區，展示部落傳統建築技藝、族群歷史脈絡與共管機制的實踐成果，讓更多民眾認識台東在文化保存與永續治理上的努力。

台東縣政府強調，未來將持續協助各部落深化共管機制與文化再現，推動兼顧文化價值與生態保育的多元治理模式，讓台東成為部落文化與自然資源共生共榮的示範縣市。