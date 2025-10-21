　
社會 社會焦點 保障人權

前檢察官操盤廢土弊案「繞場不倒土」15人到案　查扣挖土機畫面曝

▲▼橋檢廢土山 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼橋頭地檢署追查大樹廢土案，最近再度拘提15名業者與司機，查扣砂石車等證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄大樹區統嶺段遭濫倒廢土案，橋頭地檢署追查發現，這起「廢土山」案背後竟藏有南部多家合法土資場勾串造假聯單，替黑心業者掩護傾倒行徑，近日再度發動搜索，拘提15名業者與司機，查扣砂石車、偽造文件等證物，全案依《廢棄物清理法》與《偽造文書罪》偵辦，15人訊後分別以10到200萬交保。

▲▼橋檢廢土山 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起案件的幕後主使之一是曾任高雄地檢署檢察官的陳正達，他2002年間因包庇走私案遭判刑7年6月，服刑4年後假釋出獄，不料竟重拾老路，與高雄仁武分局前警友站長黃文宏合作，搖身一變成為非法廢棄物集團的金主。

▲▼橋檢廢土山 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢警查出，兩人鎖定大樹區統嶺段603地號山坡地，先用鐵皮封住出入口、砍光樹木，再暗中堆置高達1萬4000立方公尺廢土，現場宛如一座「人造廢土山」，為防外人闖入，他們還指派楊姓男子駐守放哨。

專案小組9月18日展開跨縣市搜索，查扣砂石車9台、挖土機15台，羈押3名司機與看管員，檢方持續向上追查，逮捕幕後金主陳正達、黃文宏二人，於9月底拘提到案，起獲1435萬元現金，法院裁准羈押禁見。

▲▼橋檢廢土山 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警進一步追查發現，陳正達等人的非法棄土場，還與5家合法棄土場勾結，讓砂石車開進合法棄土場，假裝進場傾倒廢土，實際上則只是「繞場一圈」就離開，再把廢棄物運往陳正達集團掌控的地點或美濃山區非法坑洞傾倒，藉由業者提供的假單據，省去高額處理費，已成為完整的黑色產業鏈。

橋頭地檢署近日再發動搜索，拘提謝姓、林姓等土資場老闆及司機共15人，並查扣砂石車8輛。全案偵訊後，依違反《廢棄物清理法》與《偽造文書罪》續辦，15人均獲交保候傳。檢方強調，本案仍持續向上溯源，追查不法獲利流向、擴大追贓。

10/19 全台詐欺最新數據

