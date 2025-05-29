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地方力挺第一線　警友粽子暖警心！台西分局感謝有你

▲吳祥斌主任代表台西警友辦事處帶著粽子前往到警分局，藉著一顆顆的粽子表達關心與祝福，分局長李宗儒代表同仁接受慰問。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲吳祥斌主任代表台西警友辦事處帶著粽子前往到警分局，藉著一顆顆的粽子表達關心與祝福，分局長李宗儒代表同仁接受慰問。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

端午佳節連假將至，各聯外道路及廟宇、風景區可能湧入的人車潮，台西警分局已做好萬全準備，針對規劃各項勤務措施，今（29）日吳祥斌主任代表台西警友辦事處帶著粽子前往到警分局，藉著一顆顆的粽子表達關心與祝福，分局長李宗儒代表同仁接受慰問，感謝警友們做分局最有力的後盾。

一顆顆的粽子送到警員的手中，代表的是一份感謝與關懷，警分局表示，同仁們收到熱騰騰的粽子都感到很窩心，初任警職的同仁收到粽子感到很特別表示，警友會送的粽子吃起來會特別好吃，因為多了一分人情味。

台西警友辦事處主任吳祥斌表示，警察工作24小時不分晝夜的執勤，還要面對各種突發狀況，協助民眾解決各種問題，備其辛勞，特地在端午前夕用應景的粽子給員警們加油打氣，更提醒大家，天氣很熱，大家在外面執勤要注意防曬及補充水分，更要注意自己的安全。

台西分局表示，員警執行治安、交通及為民服務工作需要體力與耐力，每逢民眾歡度佳節是警察最忙碌的時刻，警友們總是在背後默默支持，因為警友們無私的付出，讓同仁無後顧之憂，為轄區治安、交通及為民服務工作繼續打拼。

▲吳祥斌主任代表台西警友辦事處帶著粽子前往到警分局，藉著一顆顆的粽子表達關心與祝福，分局長李宗儒代表同仁接受慰問。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警察工作24小時不分晝夜的執勤，還要面對各種突發狀況，協助民眾解決各種問題，備其辛勞，特地在端午前夕用應景的粽子給員警們加油打氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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