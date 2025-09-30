　
社會 社會焦點 保障人權

大樹統嶺山林遭剃頭光禿一片　2人聲押1人竟是前檢察官

▲▼高雄大樹又見「山林遭剃頭」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大樹又見「山林遭剃頭」，高市府與檢方聯合稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄近期爆發「大樹光電板吃山林」、「美濃大峽谷」等案，引起大眾關注，大樹統嶺山區也傳出遭濫墾，山林「光禿一片」，橋頭地檢署繼日前查扣重型曳引砂石車9台並羈押楊姓嫌犯等3人後，檢察官29日再度指揮執行搜索，並拘提傳喚陳姓、黃姓被告到案，經訊問後，向法院聲請羈押禁見，其中，陳姓被告竟是前任檢察官，備受矚目。

大樹區統嶺603地號土地一處偏遠林地在9月初被爆遭到濫墾，民眾及驚見整片山頭光禿禿，當地居民透露，最近常有大卡車在該處進出，甚至還派專人駐守看管，現場戒備森嚴，疑似在傾倒廢棄砂石。

▲▼高雄大樹又見「山林遭剃頭」。（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局則澄清，該處土地早已列管為違規地號，2019年及2020年間，水利局已分別就其違規堆置土方行為，依水土保持法裁罰兩次，合計20萬元，並明確要求土地所有人移除堆置土方，此案相關事證當時已移送司法單位偵辦，行為人已遭起訴追究刑責。

不過，今年6月19日，環保局會同相關單位再度進行聯合勘查，發現該地仍有土方堆置情形，水利局依法再次進行裁罰土地所有人，並再次移送法辦。

▲▼高雄大樹又見「山林遭剃頭」。（圖／記者賴文萱翻攝）

橋頭地檢署在18日跨縣市執行搜索，並查扣重型曳引砂石車9台，拘提傳喚楊姓等16名被告到庭，訊後向法院聲請楊姓被告等3人獲准。

檢察官29日再度指揮執行搜索，並查扣現金1435萬元，拘提傳喚陳姓、黃姓被告到庭，經檢察官訊問後，認被告2人涉犯廢棄物清理法等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

據了解，其中的陳姓被告是前高雄地檢署檢察官，在2017年因包庇走私罪被重判7年6月入獄服刑，2021年假釋出獄，這次再傳涉入偷倒廢棄物案件，備受矚目。

相關新聞

一紙公文讓土資場停工　營造業者苦喊：土方堆積如山

一紙公文讓土資場停工　營造業者苦喊：土方堆積如山

美濃大峽谷遭盜採濫倒案延燒，高雄市日前發出一紙公文，要求土方不得傾倒至農地，目前全市12家土石資源處理場已暫時停工，加上近期捷運新線與公共工程齊發，工地開挖產生的土方量大增，卻因去化管道受限，營造業者焦急直呼：「已堆積如山。」

「美濃阿婆」右膝、左手都受傷了　陳菁徽不捨：她惹到何方神聖？

「美濃阿婆」右膝、左手都受傷了　陳菁徽不捨：她惹到何方神聖？

百倍罰鍰！美濃「大峽谷」延燒　綠委提修法：盜採砂石最重罰5億

百倍罰鍰！美濃「大峽谷」延燒　綠委提修法：盜採砂石最重罰5億

獨／申請自來水大增！美濃大峽谷嚴重污染地下水

獨／申請自來水大增！美濃大峽谷嚴重污染地下水

即／美濃大峽谷盜採延燒！　又一地主到案遭聲押

即／美濃大峽谷盜採延燒！　又一地主到案遭聲押

大樹統嶺濫墾美濃大峽谷前檢察官

