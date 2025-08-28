獨／連續出包！停車、遛狗還掉彈殼　高雄所長涉警友費案遭拔官

▲高雄市警察局十全路派出所長遭到拔官調往旗山分局擔任非主管職務。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局今天（28日）下午發布一波人事調整，總共有56名警官異動，其中最引人注目的，就是三民一分局的十全路派出所長遭拔官，被調往其他分局擔任警務員。根據了解，該所長先前就傳出「捲入警友費用」相關案件，正接受調查中。

據了解，這名陳姓所長所任職的派出所，近期所內紛爭不斷，先是傳出一名員警跟開設影印店的鄰居不合，為了停車問題吵架，結果還把交通大隊、義交大隊扯了進來；而就在這件事發生的時候，陳姓所長也被同仁具名檢舉疑似涉及「警友費用」。為此，高雄市警察局高層還開了會議，最後定調「涉及警友」的部分交由地檢署檢察官偵辦，而其他跟影印店的停車糾紛則是交由三民一分局內部自己查辦。

其實這起檢舉案件從停車風波開始，就一直在高雄市警界流傳，鬧得沸沸揚揚，而經過21天之後，高雄市警察局在這波異動當中，將陳姓所長拔官調往旗山分局擔任非主管職務，但究竟「涉及警友」費用，具體是什麼情況，詢問高雄市警察局督察室則是三緘其口，僅表示全案都還在調查當中，也移請檢察官指揮偵辦。

▲三民第一分局分局長何正光（右二）在1日上任之後，分局風波不斷。（圖／記者吳世龍攝）

其實三民一分局8月1日才剛換分局長，由前旗山分局長何正光接任，不過自從他來了之後，狀況不斷，不只是十全路派出所傳出有員警跟一家影印店發生停車糾紛，還扯出「義交督導證」風波，後來還有員警以「個資」為由，要求媒體不得在路邊拍攝採訪「酒駕自摔」案件，另外也被抓到十全路派出所員警在執勤期間穿制服遛狗，同時也有助教把打靶後的彈殼，擺在車頂就一路開回分局，導致彈殼遺失掉落9顆，何正光自請處分，現在又有所長因為「警友費用」被拔官，風波不斷。