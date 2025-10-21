　
社會 社會焦點 保障人權

台南灣裡透天厝清晨火警！3樓神明廳燒光　2人躲露台逃生

▲台南南區灣裡一處透天厝清晨起火，3樓神明廳燒成焦黑，屋主驚逃露台逃生。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區灣裡路一處3樓透天民宅21日清晨近6時驚傳火警，民宅3樓神明廳竄出濃煙與火光，屋主2人原本試圖拿滅火器撲滅，但火勢迅速擴大，只能緊急退到3樓露台逃生，消防局派遣灣裡、德興等分隊消防車10多輛、近30名消防與義消人員到場射水救援，火勢約在迅速撲滅，神明廳已燒燬，幸無人傷亡。

消防局指出，21日清晨5時48分接獲報案，指稱灣裡路263巷內一處民宅3樓神明廳突然起火，屋主曾嘗試初期滅火未果，請求消防盡速支援。灣裡分隊先抵達時，住家3樓窗戶已冒濃煙，立即架設水線進入屋內，於3樓神明廳施以射水滅火，成功控制延燒並迅速撲滅火勢。

經現場檢視，神明桌、供桌雜物等全被燒毀，燃燒面積約8平方公尺，初步研判疑似電線長時間通電老化走火引燃神明廳供品與木作裝潢。屋內未裝設住宅火災警報器，所幸屋主及時逃生，未釀傷亡。

消防人員提醒，家中神明廳常長時間供燈、用電，電線若有老舊、破損或摺曲情形，極易引發火警，建議加裝住宅火災警報器並定期檢查線路。屋主表示將自行善後，未通報財損、亦不申請火災調查。

