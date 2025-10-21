　
台南1夜市倒了！南紡旁「大益夜市」經營2年　11／2結束營業

▲台南市東區「大益夜市」10月1日盛大開幕，民眾在夜市拍照打卡，即可獲得100元消費券，迅速搶領一空。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市東區「大益夜市」。（圖／記者林東良翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

經營僅2年的「大益夜市」傳出將於11月2日結束營業，消息一出引發台南人熱議。該夜市位於南紡購物中心斜對面，開幕時主打乾淨寬敞、攤位能使用行動支付，但始終人潮不如預期，不少民眾直言「人少但好逛」，如今確定收攤，許多人感嘆「夜市時代結束了」。

「台南式 Tainan Style」在粉專貼出大益夜市的照片，「經營2年還是倒了！南紡斜對面的大益夜市預計11/2結束營業。」

不少人見狀，留言感嘆，「大益人少，很好逛的說，商家都能LINE Pay付款，有時又有優惠。比較不怕人擠人，小朋友友善的夜市」、「還沒去就倒了」、「星期日去沒什麼攤商了，有點可惜」、「裡面攤販的食物幾乎都踩雷」、「之前還看到人偶在招攬客人，可惜撐不下去。」

但也有人直言，「裡面真的賣太貴」、「夜市沒平價美食了，都跟一般店面差不多，有的還更貴，而且重複性又高」、「好可惜，小孩很愛在那裡玩電動車，場地寬敞乾淨，是台南唯一適合小小孩的夜市。」

還有網友感慨，台南夜市戰國時代競爭太激烈，「太多夜市了，瓜分掉人潮」、「大東也差不多了」、「現在台南的夜市我感覺會是武聖夜市得天。」

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

圍繞新興豪宅聚落　台南「最短命夜市」爆11月熄燈

圍繞新興豪宅聚落　台南「最短命夜市」爆11月熄燈

台南是美食之都，超多知名夜市，不少在地夜市一開就是20幾年，2022年才開幕的大益夜市，位於東區豪宅聚落，當時曾歇業，2023年10月再度重啟，一度被視為夜間經濟新亮點，沒想到才重啟2年，在地粉專透露，11月2日將結束營業，堪稱台南最短命夜市。

台南公告第13批「恐怖駕駛」11人上榜

台南公告第13批「恐怖駕駛」11人上榜

台南透天厝神明廳火警　2人躲露台逃生

台南透天厝神明廳火警　2人躲露台逃生

台南市PBL探究教學論壇登場市長黃偉哲推動學生問題解決力

台南市PBL探究教學論壇登場市長黃偉哲推動學生問題解決力

台南交換機汰換21日登場！新營、後壁、鹽水等區市話恐中斷數分鐘

台南交換機汰換21日登場！新營、後壁、鹽水等區市話恐中斷數分鐘

台南大益夜市結束營業台南式

