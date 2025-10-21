台南公告第13批「恐怖駕駛」11人上榜　3人肇事還落跑

▲台南市公布第13批高風險駕駛事件，共11名駕駛人列入名單，引起社會關注交通安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府為強化行車安全、遏止重大交通違規行為，21日公布第13批「高風險駕駛事件」名單，共11名駕駛人被列入，當中有3人涉及肇事逃逸致人死傷，駕照遭吊銷並於3年內不得重新考領。交通局表示，透過公開高風險駕駛事件資訊，盼提高社會警覺，助駕駛養成防禦駕駛觀念。

交通局指出，「高風險駕駛事件資訊公開作業原則」自2023年8月11日施行，針對汽車駕駛人違反《道路交通管理處罰條例》造成重傷或死亡，或涉及社會矚目的重大交通案件，於裁決處分完成後，將駕駛姓名去識別化後公布於交通局官網「高風險駕駛事件公布專區」，供民眾查詢。

本次公布的11件案件，事故地點分布於國道2件、麻豆區3件，以及新營、仁德、安定、七股、學甲、東山等地。多數為違反交通安全規則釀成死亡事故，部分駕駛更在事發後逃逸，情節重大。依規定，肇事致人死亡者除須負刑事責任，駕照亦予吊銷，3年內不得重新考試領照。

交通局呼籲，交通違規不僅是罰單問題，更可能造成無法挽回的人命傷亡。藉由定期公布高風險駕駛事件，希望喚起駕駛人重視行車安全，遵守道路規則並保持防禦駕駛態度，讓每一位用路人都能安全回家。